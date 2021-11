Un Germán Crespo con gesto claro de felicidad comparecía en sala de prensa valorando que el Córdoba CF realizó ante la AD Mérida uno de los “partidos más completos” de la temporada.

Para el técnico blanquiverde, su equipo mantuvo “la regularidad los 90 minutos”, a pesar de que el rival “estaba invicto fuera de casa” hasta su visita a El Arcángel, de ahí que el granadino mostrara su satisfacción porque su equipo supo “ganar y mantener la portería a cero ante un rival que ha conformado una plantilla completa y que tiene el objetivo de pelear por los puestos altos" del Grupo 4 de Segunda RFEF.

Sobre el encuentro, Crespo comentó que “hay equipos que vienen en bloque alto para evitar nuestra salida de balón. Al final eso conlleva un gran trabajo y las dimensiones de este campo hacen que sea muy complicado mantener la intensidad”, como así le ocurrió al Mérida. El técnico blanquiverde era consciente de que “iban a tener este bajón físico y lo hemos aprovechado, aunque podíamos haber incrementado esa ventaja, pero hemos fallado en ese último pase”, lamentó.

"Era un partido de seis puntos"

Asimismo, Crespo avisó de que el de este sábado “era un partido de seis puntos, porque venía un rival directo. Si el rival te ganaba se ponía a cinco puntos, pero hemos sabido mantener una distancia de once puntos con este rival y ahora con el Coria se ha incrementado la ventaja”. El preparador cordobesista dio más valor a la victoria porque esta se produjo “a pesar de las bajas que tenemos”. En un gesto de sinceridad, Germán Crespo reconoció que “es complicado que este equipo pierda tres o cuatro partidos” en el actual campeonato liguero, aunque reclamó “tener los pies en el suelo” a los suyos. “Yo contaba con cosas prácticamente hechas y después no me he metido en play off, pero hay que ser realistas”, admitió el entrenador del Córdoba CF sobre el papel de su equipo en este campeonato.

“Cuando se vayan las competiciones coperas, vamos a tener los cinco sentidos en la Liga", recordó el granadino, que además tuvo palabras para el capitán, Javi Flores. "Es un jugador con mucha calidad, pero las dudas que podíamos tener era por la continuidad de prácticamente no descansar. Le está viniendo muy bien, se está sintiendo cómodo y eso se nota. Cuando el jugador está contento, se nota mucho y si ese es Javi Flores aún más", aseguró.

Prosiguió Germán Crespo alabando a sus jugadores. "Lo bueno que tiene el equipo es que todo el mundo quiere jugar. Cuando no se ven en el once están fastidiados, pero cuando salen, aportan mucho”, reconoció. “Ha podido debutar Tala y también ha salido Christian. Son jugadores que vienen de atrás muy fuerte. Eso es muy beneficioso para todos porque aportan mucho", se felicitó el entrenador del Córdoba CF, que comentó que ahora su equipo está “en una corriente positiva”, por lo que “facilita mucho el trabajo y el debut de jugadores del filial”. Crespo mostró su felicidad porque ve “la ilusión de los jugadores, porque cuando los llamas para salir se ven emocionados. Hay que alargar esto todo lo que se pueda porque vendrán épocas malas", finalizó.