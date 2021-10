Germán Crespo, entrenador del Córdoba CF, comparecía con la lógica satisfacción del pase a semifinales tras "un partido típico de Copa, con dos equipos que querían ganar la eliminatoria y con mucha intensidad por parte de ambos". El técnico blanquiverde reconocía que los suyos tuvieron "la suerte" del gol de Simo "cuando menos lo esperábamos, en una acción desafortunada del portero de ellos", ya que "sabíamos que íbamos a sufrir, porque al final había un rival enfrente que está hecho para subir de categoría y con una plantilla muy completa". Por ello, Germán Crespo explicó que sus jugadores hicieron "lo que veníamos pidiendo en semanas anteriores", que era ponerse "el mono de trabajo y hemos sacado oficio, hemos defendido bien y quizás nos ha faltado más tranquilidad en los contragolpes, porque hemos tenido dos o tres y no lo hemos hecho", se lamentó.

Además, el preparador cordobesista, recordó que su equipo afrontó el encuentro con "dos jugadores como Julio Iglesias y Christian Delgado en mediocampo y quizá en este tipo de partidos se necesitan jugadores de más experiencia", aunque también remarcó que "han cumplido perfectamente". Además, el granadino se mostró satisfecho porque "en la segunda parte hemos sabido leer algo mejor el partido. Al quedarnos con uno menos lo que queríamos era que nos durase más el balón" y, además, con la entrada al campo de Javi Flores "le hemos dado más criterio" al juego. "Es verdad que hubo ese empuje final del Xerez, con un tiro al palo", reconoció, pero "salvo ese disparo hemos defendido bien, incluso sus acciones a balón parado".

"Hay que aprovechar estas dinámicas"

El entrenador del Córdoba CF insistió en que "hay que aprovechar estas dinámicas, porque parecen fáciles, pero no lo son. Estamos viendo la motivación de los equipos cuando se enfrentan al Córdoba CF y en esta Copa RFEF nos hemos enfrentado a tres grandes rivales", valoró el técnico blanquiverde. "Tanto la Balona, que es de superior categoría, como Torremolinos y Xerez, equipos que perfectamente podrían estar en nuestra categoría", aseguró Germán Crespo.

En lo personal, también reconoció que la Copa del Rey "era una una cosa que tenía pendiente, porque el año del Jaén fuimos campeones pero no continué allí, por lo que se me quedó esa espinita clavada", recordó. "Y qué mejor que poder jugar disputar una Copa del Rey en El Arcángel, con un club como el Córdoba CF y una afición como la nuestra", valoró el técnico blanquiverde.

Germán Crespo no quiso profundizar en exceso sobre la competencia con Emilio Fajardo, técnico del Xerez CD y último entrenador que consiguió ganar al granadino, cuando entrenaba al filial blanquiverde y Fajardo al Pozoblanco. "Es una rivalidad que tenemos, siempre deportiva. Perdí con el Algeciras y la eliminatoria con el Jaén estando Fajardo con ellos y también en Pozoblanco. Le gané en casa y hoy he tenido la suerte de que se ha decantado para mí", rememoró Germán Crespo, que no dio mucha más importancia, porque esta rivalidad ha sido "porque en corto tiempo nos hemos enfrentado muchas veces. Hoy he tenido la suerte de que la moneda ha caído de mi lado y se agradece", zanjó el técnico blanquiverde.

Finalmente, el entrenador del Córdoba CF quiso poner en valor lo que está haciendo en esta campaña su equipo. "Parece que no tiene importancia. Parece que vienes a Jerez y tienes que ganar 0-3, tenemos que jugar con el Antequera y ganarle 4-0. Al final, los rivales los veis, son plantillas con calidad, jugadores que individual y colectivamente son muy buenos, que podrían estar en el Córdoba CF", opinó Germán Crespo, que remarcó que "con una afición como la del Xerez, que empuja desde el calentamiento, estos partidos cuestan ganarlos. Queríamos tener el premio final y son partidos que tienes que sufrir", por lo que se quedaba con lo positivo: "Tienes dos partidos seguidos con la portería a cero y tenemos un premio que lo hemos merecido por los partidos que hemos hecho".