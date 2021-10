El técnico del Córdoba CF, Germán Crespo, ha convocado a todos los jugadores disponibles, entre ellos los laterales Ekaitz Jiménez y Carlos Puga, el centrocampista Toni Arranz y el mediapunta Miguel de las Cuevas, de cara al choque contra el Antequera CF del sábado (El Arcángel, 19.00 horas). Las únicas ausencias seguras serán las del central Ricardo Visus, el medio Alejandro Viedma y el extremo Samu Delgado. Además, del filial seguirá apostando por Christian Delgado para la zona de creación. En cualquier caso, el preparador deberá presentar varios descartes para dejar la convocatoria en 18 hombres.

La principal idea que ronda en la entidad cordobesista es la de no arriesgar lo más mínimo con los hombres que arrastran complicaciones, aunque todo ello dependerá de las sensaciones que tengan antes del duelo. Pese a no jugar la pasada jornada en La Palma contra el CD Mensajero, lo cierto es que la carga de encuentros que se avecinan -el próximo miércoles la Copa RFEF contra el Xerez CD y el sábado desplazarse hacia Lepe- invitan a mantener la calma a la hora de dar minutos a los que tienen molestias. Ekaitz y Puga fueron suplidos ante la UD San Fernando en El Arcángel al igual que De las Cuevas. El alicantino, de hecho, regresaba ese día y volvió a parar su actividad. Toni Arranz, por su parte, no completó el envite copero en La Línea de la Concepción.

Visus, con un esguince en el tobillo, no entrará en dinámica grupal, como mínimo, durante 15 días según declaró el entrenador. A Viedma, tras su recaída, todavía le falta rodaje y Samu Delgado continúa con sus problemas de la campaña pasada que le impidieron rendir prácticamente desde enero. En cuanto a Christian Delgado, el malagueño apoyará al primer plantel, una circunstancia que se repite desde hace jornadas.

La lista

Porteros: Felipe Ramos y Carlos Marín.

Defensas: José Ruiz, José Cruz, Bernardo Cruz, José Alonso, Álex Meléndez, Carlos Puga y Ekaitz Jiménez.

Centrocampistas: Javi Flores, Álex Bernal, Luismi Redondo, Julio Iglesias, Simo Bouzaidi, Omar Perdomo, Christian Delgado, Toni Arranz y Miguel de las Cuevas.

Delanteros: Willy Ledesma, Antonio Casas y Adri Fuentes.