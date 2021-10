El Córdoba CF afronta este miércoles en el Municipal de la Línea (17.00 horas) la primera eliminatoria de la Copa RFEF, la de dieciseisavos, en la que se tendrá que enfrentar a un rival de superior categoría, la Balompédica Linense, que actualmente ocupa el sexto puesto de la tabla en el Grupo 2 de Primera RFEF, igualado a puntos con equipos situados en posiciones de eliminatorias de ascenso a Segunda División A.

La eliminatoria, a un solo partido, no será fácil para el conjunto blanquiverde, a pesar de que en el último encuentro oficial en el que visitó al equipo albinegro, los cordobesistas se impusieron con goleada, 0-5, en el penúltimo encuentro de la pasada temporada. La Balompédica Linense ha iniciado bien la temporada, en líneas generales, con un balance de tres victorias, un empate y dos derrotas, aunque sí ha sufrido un lunar, una de esas dos derrotas se produjo, precisamente, en el Municipal de La Línea, ante el Algeciras, y además por goleada, 0-4. En contraposición, el conjunto balono ganó en casa a equipos tan potentes como el Castilla, el Castellón o, en la última jornada, al UCAM Murcia de Salmerón, que se distingue siempre por armar equipos defensivos.

Ocho bajas en la Balompédica Linense

El mayor problema para Antonio Ruiz Romerito en esta eliminatoria se centra en las bajas con las que afronta el encuentro ante el Córdoba CF. Hasta ocho ausencias tendrá el técnico sevillano ante los blanquiverdes, cuatro por lesión y cuatro por llamadas de sus selecciones a sus internacionales africanos. En el primer apartado están Jáuregui, Antoñito, Fito Miranda e Iván Martín. Quizá sean las dos primeras las más significativas, ya que Fito Miranda aún no se ha estrenado en esta temporada, mientras que Iván Martín apenas pudo disputar 45 minutos. En el apartado de internacionales, el técnico balono sufrirá una baja importante, la del extremo sierraleonés Alhassan Koroma, al que conoce bien el Córdoba CF del encuentro de los gaditanos en El Arcángel. Tanto él como su hermano Alusine fueron convocados por su selección para disputar el 6, el 9 y el 12 de octubre sendos amistosos de preparación para la Copa África contra Sudán, Gambia y Marruecos. Asimismo, Ashley Williams (el portero balono en aquel 0-5 de la pasada temporada) y Saygbe fueron convocados por Liberia para dos encuentros de clasificación para el Mundial de Catar contra Cabo Verde, el jueves y el domingo. Por lo tanto, siete bajas confirmadas para la Balompédica Linense ante el Córdoba.

Regresos y precauciones en el Córdoba CF

Por su parte, el Córdoba CF acude a la cita mirando más de reojo a la Liga, en donde es líder del Grupo 4 de Segunda RFEF que a lo que puede ofrecer esta Copa RFEF. Sin dejar de lado, pero sí teniendo claro que el objetivo final del conjunto blanquiverde en esta 2021-22 es el ascenso a Primera RFEF, Germán Crespo ya anunció que hará las lógicas rotaciones, pensando en que el domingo espera en El Arcángel el San Fernando (12.00 horas) y que, en caso de pasar a octavos de final, el miércoles próximo habría una nueva eliminatoria y, tras ella, un nuevo viaje a Canarias, en concreto a La Palma, en donde esperará el Mensajero. Así, el técnico blanquiverde tiene claro que debe plantear alternativas en el once titular y para ellas no podrá contar con cuatro futbolistas: Carlos Marín, Alejandro Viedma, Samu Delgado y Julio Iglesias. Con los dos últimos ya se sabía que no viajarían a La Línea, mientras que con Viedma todo apuntaba a que podía quedarse fuera, circunstancia que se confirmó el martes. Asimismo, Carlos Marín notó unas pequeñas molestias y el granadino prefirió reservarlo. Un Germán Crespo que podrá contar con Javi Flores y Álex Meléndez, que apuntan a la titularidad en el encuentro de este miércoles en el Municipal de La Línea, mientras que De las Cuevas, disponible, se quedó en Córdoba por precaución.

Vistas las alternativas que ha manejado Germán Crespo en bandas y en ataque, las rotaciones también son previsibles en esa zona, aunque más complicado lo tendrá el técnico blanquiverde en la posición de teórico mediocentro defensivo, a pesar de los minutos acaparados por Toni Arranz en Liga. Quizá Ricardo Visus pueda ser una lejana opción, aunque vista la convocatoria de Germán Crespo, todo señala a que el granadino, aun con alternativas, no dispondrá un once excesivamente diferente al que suele actuar en Liga. Mirando las estadísticas de menos minutos jugados podría componerse ese equipo titular que opondrá en el Municipal de La Línea a la Balompédica Linense, un encuentro en el que los blanquiverdes desean, pese a todo, ganar para afrontar una segunda eliminatoria, a priori, más asequible. Sin dejar de mirar a la Liga y al objetivo principal de la temporada, el Córdoba CF no quiere dejar que la Copa RFEF sea un trámite, ni mucho menos.

Alineaciones probables:

Balompédica Linense: Mateusz Kania, Óscar Arroyo, Borja López, Djandi, Dani Lavela, Bandaogo, Chironi, Loren, Cham, Moi y Leandro.

Córdoba: Lluis Tarrés, Puga, José Alonso, Bernardo, Álex Meléndez; Visus, Javi Flores, Luismi, Omar, Simo y Adrián Fuentes.

Hora: 17.00 h.

Árbitro: Orellana Cid (sevillano).

Campo: Municipal de La Línea.