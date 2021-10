Antonio Ruiz 'Romerito', entrenador de la Balona y rival del Córdoba CF en la eliminatoria de 1/16 de la Copa RFEF se deshizo en halagos a su rival e introdujo no pocas quejas sobre su situación, con ocho bajas entre lesiones y llamadas de internacionales africanos, por lo que aseveró que "no hay plantilla para afrontar partidos el miércoles y el sábado". Romerito comentó que "la semana es complicada porque solo hemos tenido dos días para preparar el partido y lo vamos a hacer lo mejor posible" en la eliminatoria. El Córdoba CF es un rival "que viene con la vitola de no haber perdido ningún partido en su Liga, con una gran plantilla, y nosotros debemos intentar hacer nuestro partido aquí, en casa, y pasar la eliminatoria con la gente que tenemos para el partido".

Descartó Romerito rencilla alguna con Crespo tras lo vivido en el amistoso de pretemporada, en el Municipal de La Línea. "Lo que pasa en el campo ahí se queda", respondió el sevillano, que advirtió de que el de este miércoles es "otro partido diferente, de Copa RFEF, cada uno va con nuestros intereses y tampoco tenemos que tener ninguna polémica con el entrenador", zanjó.

El preparador balono anunció que "va a haber bastantes cambios", porque "hay jugadores con pocos minutos y hay que dárselos, tenemos bastantes bajas con las selecciones y lesiones, y es verdad que tenemos que tirar del filial", del que incorporará a tres jugadores, además de los que ya habitualmente entrenan con la primera plantilla.

La octava baja para el sevillano será Jáuregui, según anunció él mismo en rueda de prensa, debido "a una microrrotura, por lo que tiene al menos una semana más, motivo por el que insistió en que hay que "saber dosificar a los futbolistas tanto para Copa como para Liga".

Romerito comentó que uno de los detalles que puede hacer atractivo el encuentro de este miércoles es que "en caso de pasar ante el Córdoba CF, que es un rival duro y difícil, tendríamos un rival más asequible, entre comillas", en la eliminatoria de octavos.

Sobre el Córdoba CF, el entrenador de la Balona comentó que "el presupuesto de ellos ha bajado bastante, el año pasado tenían sobre ocho millones y este año son dos millones, pero es un equipo muy bueno, con un fondo de armario grande y que vendrá a sacar el partido aquí", avisó el sevillano, que aseguró que, pese a que "es un equipo que está en Segunda RFEF", al conjunto blanquiverde "le pertenece mínimo la Primera RFEF. Es un equipo que lo está haciendo bien y es un rival a batir en su grupo. Seguro que va a ser de Primera RFEF, de calle", aseveró.

Finalmente, Antonio Ruiz aseguró que la eliminatoria, en lo que se refiere a planificación, "es una locura para nosotros. Tenemos el hándicap de la luz, no la tenemos", se quejó, "y jugar el miércoles y el sábado, obliga a tener una plantilla amplia, con 22 jugadores y que no haya lesionados para ser competitivos". Por ello, el preparador balono explicó tener "ese problema", aunque apeló a la "adaptación" y a "competir para sacar el partido adelante".