El Córdoba CF cerró su pretemporada este domingo en Pozoblanco adjudicándose, en los lanzamientos desde el punto de penalti (5-4), el Trofeo Ciudad de Pozoblanco Memorial Juan Sepúlveda ante el conjunto anfitrión, que milita en la Tercera RFEF. El duelo se resolvió con un empate sin goles en un partido insulso, sin nada que destacar, salvo el regreso de algunos hombres lesionados y en el que quizá solo durante unos pocos minutos de la segunda mitad se pudo ver algo del equipo blanquiverde que se pretende para el estreno liguero, el próximo domingo en Chapín, ante el Xerez Deportivo FC (19.00 horas).

Germán Crespo obró en consecuencia. Ante las bajas que ha sufrido la plantilla en las últimas semanas y con el debut liguero en Jerez a siete días vista, optó por dar entrada a hombres que se acaban de recuperar de problemas físicos, como Carlos Marín, Viedma o Bernardo, con otros más jóvenes, que apuntan a ser alternativa, en principio, al once liguero que debe pelear los primeros tres puntos, en Jerez de la Frontera. Enfrente, un Pozoblanco que realizó una buena temporada en la 20-21 y que tiene nombres con pasado blanquiverde en sus filas, alguno de ellos muy reciente, como Fran Gómez o Christian.

No estuvo bien el Córdoba CF en el primer tercio de encuentro. El Pozoblanco mostró una buena cara, bien plantado sobre el terreno de juego y aplicándose bien en la presión. Así, los blanquiverdes apenas podían disfrutar de lo que teóricamente ha de ser su seña de identidad esta temporada, mantener la posesión de balón y controlar y dominar el encuentro desde el mismo. Por lo tanto, es obvio que ese control y dominio en la primera media hora no apareció. Bien al contrario, eran los locales los que lograban que el equipo de Crespo perdiera más de un balón comprometido en la medular para montar contragolpes que, afortunadamente para los cordobesistas no tuvieron premio.

Primeras incursiones blanquiverdes

A pesar de una llegada clara de Luismi en el primer minuto, los pozoalbenses merodearon en ese primer tercio el área de Carlos Marín, con un disparo alto de León (min. 10) y con un contragolpe, tras pérdida de Valtteri en mediocampo, culminado inocentemente por Tommy en el minuto 24. No se le vía cómo al conjunto blanquiverde y al filo de la media hora lo probó a balón parado, aunque tuviera que realizar hasta tres versiones en la misma jugada. Finalmente, el disparo de Viedma, mordido y flojo, no tuvo ningún problema para Sillero.

En los últimos minutos del primer acto pareció adaptarse al Córdoba CF a lo que le tocaba vivir, es decir, que el Pozoblanco tuviera más el balón, por lo que intentó sorprender al contragolpe y a punto estuvo de conseguirlo por mediación de Luismi Redondo (min. 40) con un disparo desde la frontal. Fueron los minutos en los que se pudo ver algo a Adri Fuentes, hasta ese momento peleado con una maraña de jugadores blancos y sin apenas tocar balón en todo el primer tiempo.

Llegó el descanso del partido y del Córdoba CF, que no ofreció una buena imagen sobre el césped del Juan Sepúlveda, posiblemente influido en demasía por una alineación que se podría denominar como de circunstancias.

La segunda parte se inició bajo la misma atonía que dominó la primera y con un Pozoblanco más controlador del choque, pero muriendo siempre en los últimos metros de cada ataque. Por su parte, en el Córdoba CF se evidenciaba un error de concepto: salir con el balón jugado, por ejemplo, entre Bernardo y Valtteri y recibir el mismo Viedma -el hombre más capacitado para ello- pegado a la raya de cal, favoreciendo la presión del adversario. Así, Germán Crespo decidió iniciar el carrusel de cambios, dando entrada a Omar Perdomo, Ekaitz, José Ruiz y Antonio Casas (minuto 54). Quedó el equipo con Carlos Puga actuando como extremo derecho y con Viedma y Julio Iglesias en la medular. La mejor ocasión para los blanquiverdes llegó a la hora de juego. Un cúmulo de imprecisiones en el centro del campo de uno y otro equipo finalizó con el balón en los pies de Casas, que abrió a banda a Carlos Puga para que este le pusiera el balón en el punto de penalti a Luismi Redondo que metió abajo el pie mandando el balón a las nubes. Un minuto después, una buena acción de Ekaitz finalizó con un mano a mano de Luismi ante Christian que ganó el exportero cordobesista.

Explotando la banda izquierda

El Córdoba CF siguió explotando esa banda izquierda y de nuevo Ekaitz mandó un balón a la espalda de la defensa vallesana para que Luismi sirviera a Casas, que estrelló el balón contra la defensa local cuando el gol se cantaba en la grada (min. 65).

El partido ganó, si no en calidad, sí en alternativas o llegadas en un área y otra, ya que también el Pozoblanco merodeó a Carlos Marín por medio de Fran Gómez y Zara. De nuevo Crespo movió el banco y cambió la pareja de centrocampistas, dando entrada a Toni Arranz y Álex Bernal, además de a De las Cuevas y a Abreu. El carrusel de cambios sentó bien a los blanquiverdes, ya con mayoría de caras de futbolistas que deben saltar de inicio en Chapín, el próximo domingo.

Los últimos minutos fueron calientes. Casas y Aythami tuvieron sus más y sus menos y la grada reclamó un penalti de Abreu sobre Valentín, que se disponía a rematar un saque de esquina desde el área pequeña. Huertas Márquez no lo apreció y esa mejoría momentánea de los blanquiverdes se perdió en la recta final del choque. De hecho, a dos minutos del final Casas anotó para el Córdoba CF, aunque en fuera de juego, señalado por el colegiado del encuentro. Hubiera sido demasiado premio para un Córdoba CF que, salvo en un tramo del encuentro, demasiado corto, apenas logró controlar el mismo ni al rival.

Ficha técnica:

0- CD Pozoblanco: Sillero, Diego Gámiz, Ángel García, Machado, Samu, Agus, Tomy, León, Carlos Moreno, David García, Manu Moya. También jugaron: Zara, Morillo, Valentín, Almagro, Fran Gómez, Christian, Aythami, Lara, Medina, Moro y Piochi.

0- Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Puga, Bernardo Cruz, José Alonso, Álex Menéndez, Valtteri, Viedma, Luismi Redondo, Julio Iglesias, Álex Marín, Adri Fuentes. También jugaron: Ekaitz Jiménez, José Ruiz, Omar Perdomo, Antonio Casas, Felipe Ramos, Toni Arranz, Álex Bernal, De las Cuevas, Abreu y Javi Flores.

Árbitro: Huertas Márquez. Mostró amarillas a Machado (20’), Fran Gómez (70’), Piochi (85’), Casas (87’).

Incidencias: Unos 500 espectadores en las gradas del Juan Sepúlveda de Pozoblanco. El Córdoba CF se adjudicó la 37 edición del Trofeo Ciudad de Pozoblanco en la tanda de penaltis (5-4). Omar Perdomo, detiene Christian. Almagro, gol. Abreu, gol. Valentín, gol. Bernardo, gol. Zara, detiene Felipe Ramos. Toni Arranz, gol. Moro, gol. De las Cuevas, gol. Morillo, gol. Ekaitz Jiménez, gol. Aythami, fuera.