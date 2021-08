El Córdoba CF dio carpetazo en Pozoblanco a una pretemporada marcada, en parte, por las lesiones que azotaron especialmente a la portería y los centrales. El estilo implantado por Germán Crespo demostró virtudes en el juego por bandas y retos a superar en la salida jugada del balón. El papel de los sub-23 en las alineaciones del nazarí, la ausencia de un mediocentro defensivo específico y la sana pelea de Willy, Casas y Fuentes por el puesto de nueve apuntan a ser claves que se desarrollarán en las primeras jornadas de una Liga que empieza en solo seis días en Chapín.

La portería, con lo justo

La portería ha sido una de las zonas en las que el Córdoba CF, durante la pretemporada, ha sufrido más contratiempos. Carlos Marín se lesionó en sus primeros 40 minutos como cordobesista, en el estreno ante el Linares Deportivo. Felipe Ramos ni siquiera llegó a eso. El teórico titular y ex del Sanse cayó lesionado tras los primeros entrenamientos de verano y no tuvo la titularidad hasta el séptimo ensayo estival. Así, Jaylan Hankins, portero del filial, tuvo que salir de inicio en la mayoría de los encuentros veraniegos y ya en la última recta de amistosos se pudo ver a Ramos y a Marín. El primero, concretamente, en la segunda parte contra el Extremadura, partido en el que brilló con dos buenas paradas. Carlos Marín, por su parte, regresó en el penúltimo encuentro de verano, en Granada. Por lo tanto, el período de ensayo para los dos hombres que deben pelear por la titularidad bajo palos en el Córdoba CF se ha visto reducido sensiblemente.

El problema las lesiones

Las lesiones han mediatizado la pretemporada del Córdoba CF. Además de los dos porteros, el centro de la defensa se ha visto afectado por la plaga de bajas: José Cruz, Ricardo Visus y Bernardo Cruz han tenido dolencias de diversa consideración que han afectado a la preparación de los jugadores y, por supuesto, a los planes del entrenador. También, en mayor o menor medida, han sufrido distintos contratiempos físicos Javi Flores, Alejandro Viedma, Willy Ledesma, Miguel de las Cuevas, Adri Fuentes y Samu Delgado. Es decir, prácticamente la mitad de la plantilla ha sufrido alguna dolencia en el mes y medio de pretemporada y, especialmente, los percances se han cebado en jugadores que rozan o sobrepasan los 30 años. Un toque de atención para que no se repita lo ocurrido también la pasada campaña. La preparación física ha de observar un especial cuidado para evitar lesiones.

A vueltas con el estilo

El Córdoba CF no puede esperar al rival. La pasada temporada y anteriores se repitió hasta la saciedad ese mantra y la continuidad de Germán Crespo llevaba esa intención. El granadino, sin ir más lejos, reconoció hace pocos días que la intención del equipo será la salida desde atrás con el balón jugado y el lograr superar la presión adelantada de los rivales. Germán Crespo indicó que busca «que los jugadores tengan un abanico amplio de posibilidades» para filtrar el balón sin pérdidas. «A partir de lo que el rival ofrezca, hay que tener variantes», amplió. Sin embargo, el técnico blanquiverde advirtió de que «la decisión final la tienen los jugadores», aunque su cuerpo técnico desea «darles un abanico importante de situaciones que se pueden dar» para que sean los futbolistas los que «las resuelvan en el campo». En los últimos metros, más allá del acierto, este Córdoba CF ha cambiado con respecto a temporadas anteriores.

Sin mediocentro defensivo

En el trabajo sin balón tiene este Córdoba CF, sin embargo, la mayor de las dudas. Juanito, director deportivo blanquiverde, reconoció que la plantilla no tiene un mediocentro defensivo al uso, como sí tienen la mayoría de sus adversarios y, aunque quiso cuadrar la decisión en una elección del propio club, también confesó que tenía que ver mucho con el estilo de juego del entrenador. El concepto es importante, porque al conjunto blanquiverde le han aparecido los problemas al no tener el balón y ha sufrido serias dificultades para recuperarlo. «Es verdad que hacía calor y que jugadores más veteranos les costaba más volver», admitió el técnico blanquiverde en Granada, en donde aseguró que les «costó defender». El entramado y trabajo defensivo del Córdoba CF es una de las tareas que se han quedado pendientes, en cierta manera, a lo largo de la pretemporada y habrá que comprobar en Liga cómo responde a esa incógnita. En todo caso, parece que Crespo, más que de los perfiles, se fía de la experiencia. De las Cuevas, Javi Flores, Toni Arranz o Álex Bernal acreditan muchos años de competición con los que se aspira a suplir la ausencia de ese centrocampista netamente defensivo.

Velocidad en los costados

Una de las virtudes que ha mostrado el Córdoba CF en la pretemporada ha sido la de la velocidad en banda. Y sobre ella, un nombre: Simo. El hispanomarroquí, más allá de ese punto de irregularidad que siempre tienen los jóvenes, mostró durante el verano que puede aportar al equipo una verticalidad, un desborde y sobre todo una velocidad que se ha echado de menos muchísimo en los últimos años. Además, a él se une un Luismi Redondo que está ante la temporada de su confirmación, mientras que otros hombres con más experiencia, sea Omar Perdomo o Samu Delgado, pueden aportarle al técnico blanquiverde unas variantes que a buen seguro necesitará. Pero al menos de este Córdoba CF sí se puede decir que puede «jugar a correr», algo que no ocurría en el pasado.

Juventud, ¿divino tesoro?

¿Cuál será el papel de los jugadores sub-23 en el Córdoba CF? Si se tira de una teórica alineación titular y visto el «peso» de algunos nombres en el vestuario blanquiverde, en ese once apenas caben uno o dos sub-23, no más. Es decir, los mismos prácticamente que la pasada temporada, pero la verdad es que los jóvenes del Córdoba CF, esta campaña, parecen estar más cerca de discutir esa titularidad teórica de algunos. No solo dependerá del rendimiento que ellos mismos ofrezcan, sino también del valor que tenga el cuerpo técnico a la hora de ponerles por delante de teóricos titulares. El mencionado Simo, Carlos Puga en el lateral, Visus o Antonio Casas son algunos de esos chavales que parecen estar en disposición de ser fijos en la alineación titular de un equipo que aspira al ascenso por la vía directa.

La pelea de los goleadores

El triplete de Antonio Casas contra el Rayo Majadahonda dejó sobre la mesa un debate. Willy parte con la titularidad en el bolsillo tras ser el máximo goleador blanquiverde la pasada temporada y también por su experiencia. Pero el de La Rambla y Adri Fuentes son ejemplos de ese aparente salto de los más jóvenes, que aprietan la distancia con los teóricos titulares. Además, Crespo probó durante el verano en algunos momentos con dos delanteros, uno de ellos cayendo más a banda, por lo que en las variantes tácticas podría tener una solución para que solo uno de ellos inicie el partido desde el banquillo. El Córdoba CF no ha ido sobrado de gol en los últimos años, precisamente, y esta temporada necesitará ver la puerta rival con relativa facilidad para aspirar al ascenso.