Hugo Díaz, hermano del pichichi del Córdoba CF de la tempordada 2009-10, Pepe, anunció este jueves en redes sociales su adiós al Linares Deportivo, club en el que jugó la pasada temporada, y su próxima llegada a la entidad blanquiverde. En su mensaje, Hugo Díaz quiso aclarar que el deseo de marcharse de Linarejos no es otro que "un problema familiar" que ya hizo que firmase el pasado verano por el club azulón, en Tercera División, renunciando "a cantidades más altas procedentes de otros clubs" que le pretendían entonces.

Ahora, Hugo Díaz insiste en que su llegada al conjunto blanquiverde "no es una cuestión de dinero, no voy a ganar más de lo que pueda ganar" en el Linares Deportivo, club que "siempre me trató bien", continúa el delantero cuco, y que "recibiría un montante fijo y un variable, en función de unos objetivos, ya sea por aportación económica del Córdoba CF o con la donación del montante a pagar el Linares Deportivo a mi persona".

Hace pocos días, el director deportivo del Linares Deportivo, Miguel Linares, reconoció también públicamente el interés del Córdoba CF en Hugo Díaz, aunque recordó que el club jiennense "no es una oenegé", por lo que trasladaba la necesidad de que la entidad blanquiverde realizara un desembolso por el delantero cordobés, que tiene un contrato por una temporada más con el Linares Deportivo. Sin embargo, la postura hasta ahora del Córdoba CF fue la de no desembolsar ninguna cantidad económica por traspasos en esta temporada 21-22 en la que jugará en la Segunda RFEF, lo que ha obligado a un fuerte ajuste económico que ha supuesto, entre otros movimientos, la ampliación de contratos de algunos jugadores para acomodar sus fichas a la nueva categoría, como Edu Frías, Javi Flores o Willy Ledesma.

Hugo Díaz, de 33 años, ha militado en una docena de clubs a lo largo de su carrera deportiva y de esta manera vestiría por primera vez la elástica blanquiverde. Después de 299 partidos oficiales en Segunda División B, su mejor temporada la firmó en el Lucena, hace una década, anotando 13 goles en 29 partidos jugados para un total de algo menos de 2.000 minutos de competición, aunque la pasada campaña, en Linarejos, firmó su segunda mejor campaña, ya que marcó nueve goles en 21 encuentros en los que compitió menos de 1.300 minutos.

Con su llegada, el Córdoba CF podría tener cerrada ya la delantera, ya que además de Hugo Díaz, la entidad blanquiverde anunció esta semana la ampliación de contrato de Willy Ledesma a cambio de una reducción de su ficha y de entre los más jóvenes, los futbolistas del filial de la pasada temporada, Luismi Redondo está cerca de firmar su continuidad en el Córdoba CF, al menos, dos temporadas más.