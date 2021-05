La última jornada de la temporada supone un reto máximo para el Córdoba CF, que ha de ganar su encuentro del próximo domingo, en El Arcángel a las 12.00 horas, ante el Cádiz B. Es el primer objetivo blanquiverde para forzar al Sevilla Atlético a ganar también su encuentro, a la misma hora, ante la Balompédica Linense en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros. Si se da el primer caso, pero los sevillistas no consiguen sumar los tres puntas contra los linenses, el Córdoba CF será equipo de Primera RFEF la próxima temporada.

No será fácil para el equipo de Germán Crespo, que tendrá que agarrarse a la goleada del pasado domingo ante la Balona para confirmar esa mejora, ya que la trayectoria de los cordobesistas en El Arcángel ha sido esta temporada entre dubitativa y gris. Pero el Córdoba CF, tradicionalmente, se ha crecido ante estas finales y ha roto tendencias propias, y hasta ajenas, para lograr sus objetivos. El actual no es brillante. El Córdoba CF ha disputado en la actual 20-21 once encuentros en casa, con un balance de tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, marcando 15 goles y encajando 13. Es decir, que el conjunto blanquiverde ha conseguido 13 puntos de los 33 en disputa en El Arcángel en la actual campaña. Ha tenido no pocos encuentros en los que tenía los tres puntos prácticamente en el bolsillo y finalmente volaron dos o incluso los tres: a la memoria vienen los choques más recientes, ante el Tamaraceite o el Betis Deportivo, y también los más lejanos, como el encuentro ante el Recreativo Granada. Pero también es el mismo Córdoba CF que goleó (4-0) al CD El Ejido 2012, por ejemplo, por lo que el próximo domingo ha de decir adiós a esa irregularidad casera y lograr el triunfo ante el Cádiz B para obligar al máximo al Sevilla Atlético.

Un Sevilla Atlético que no muestra unos números mucho mejores que el Córdoba CF cuando juega en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros. Los chavales de Paco Gallardo han ganado cuatro partidos, empataron el mismo número de choques y perdieron en los otros tres en los que actuaron como locales, marcando 12 goles y encajando nueve. Es decir, que lograron 16 puntos sobre los 33 en disputa, apenas tres más que los cordobesistas, por lo que el filial sevillista tampoco puede presumir en exceso de sus cifras en casa.

Ante la lógica tensión de la jornada y la línea que ambos equipos mantienen cuando actúan en casa hay que mirar también la tendencia de sus respectivos rivales. Por un lado, el Córdoba CF deberá confiar en que la Balompédica Linense mantenga la tensión competitiva (o la recupere) en el duelo que tiene ante el filial sevillista, ya que sus números como visitante son notables. De los once encuentros jugados por el equipo de Antonio Calderón lejos del Municipal de La Línea, cinco terminó ganándolos, en tres arrancó un punto y en tres cayó derrotado. Es decir, que ocho de los 11 resultados obtenidos por la Balona como visitante esta temporada le valen al Córdoba CF, el 72,72%. Los linenses sumaron 18 puntos sobre 33, marcando 14 goles y encajando diez, menos de un gol por encuentro. Esa fortaleza defensiva es la que debe mantener la Balompédica Linense para que obtenga un resultado que le valga al Córdoba CF.

Por su parte, el rival de los blanquiverdes, no han sido un visitante brillante. El Cádiz B ha ganado como visitante los mismos partidos que ha empatado, tres, y perdió los cinco restantes. El objetivo del Córdoba CF será el de infligirle la sexta derrota de la temporada y confiar en que la Balompédica Linense mantenga su línea lejos del Municipal de La Línea. Un reto añadido no solo para el conjunto blanquiverde, sino también para el filial sevillista.