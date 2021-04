La última vez que el Córdoba CF ganó a un filial jugaba en inferioridad numérica, un chaval del segundo equipo blanquiverde fue el héroe y El Arcángel acogía a 10.000 espectadores. Fue hace exactamente 14 meses y el equipo cordobesista, entonces entrenado por Raúl Agné, perdía por 0-1 con un gol en propia puerta de Xavi Molina. A 20 minutos del final fue expulsado Isaac Becerra. Cuando faltaba un cuarto de hora, el hoy blanquiverde Álex Robles anotaba el gol del empate en propia puerta y cuando se bordeaba el tiempo de descuento Iván Navarro marcaba el gol de la victoria. Fue el 16 de febrero del año pasado y el segundo equipo sevillista confirmaba, a pesar de la derrota, que al Córdoba CF se le atragantan históricamente los filiales.

Desde entonces, el conjunto blanquiverde no ha ganado a un filial. Tras aquel partido visitó, precisamente, al Cádiz B, próximo rival del Córdoba CF, este domingo, ante el que no pasó del empate a uno. Tras la igualada, dos derrotas seguidas en El Arcángel que provocaron la salida de puestos de playoff, la destitución de Agné, la llegada de Sabas y la cancelación de la Liga 19-20.

Pero, en realidad, nada cambió y el Córdoba CF sigue con los filiales atravesados. Cronológicamente, esta temporada empezó visitando al Recreativo Granada, con aquel gol del filial nazarí en la última jugada del encuentro que significaba el empate y el adiós a dos puntos que ya estaban en el zurrón cordobesista. En la siguiente jornada, la quinta, llegó el palo propinado por el Sevilla Atlético, que esta vez sí se llevó la victoria con El Arcángel vacío (1-2). En la novena jornada, ya con Pablo Alfaro en el banquillo, empate a cero en la Ciudad Deportiva Luis del Sol ante el Betis Deportivo y de nuevo sumó el conjunto blanquiverde un solo punto en El Arcángel, cuatro jornadas después, ante el Recreativo Granada. Y gracias, porque en el minuto 88 perdía el Córdoba CF ante el filial nazarí. Con la rémora de los resultados ante los filiales y la necesidad de ganar para regresar a los puestos de Primera RFEF y playoff a Segunda visitó el conjunto blanquiverde el Jesús Navas. Pero no hubo manera. El Sevilla Atlético se impuso por 1-0 y el equipo cordobesista dejó gran parte de sus aspiraciones en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros. Había una última oportunidad, tanto de lograr el objetivo de la temporada como de ganar a un filial en la temporada 20-21: el último encuentro de la fase regular, en la que el Córdoba CF recibía al Betis Deportivo. En el minuto 85 se cumplían las previsiones y se rompía el maleficio, pero en esos últimos cinco minutos más el añadido todo se fue al traste. El filial bético se impuso por 1-2 y de los 18 puntos que el Córdoba CF se jugó contra filiales en la primera fase solo consiguió tres.

Por poner en perspectiva: el campeón del Grupo 4B, el UCAM Murcia, logró 33 puntos, seis más que el Córdoba CF y de esos 33 puntos, 11 los hizo contra los filiales, ocho más de los que logró el conjunto blanquiverde.

En el mes de competición que le resta al Córdoba CF tiene dos oportunidades para redimirse, dos encuentros en los que ha de hacer pleno, ante el Cádiz B. Los de Alfaro han de sumar los tres puntos en la Ciudad Deportiva El Rosal, el próximo domingo (12.00 horas) para seguir en la pelea por la última plaza que da derecho a disputar la Primera RFEF la próxima temporada. Solo existe un antecedente, la pasada temporada, y no es bueno, ya que el conjunto blanquiverde no pasó del empate a uno, un resultado que no le vale en la actualidad. Será el último filial al que se enfrente esta temporada y la oportunidad de cambiar una triste trayectoria.