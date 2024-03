La Junta prepara un recurso al TC contra la ley de amnistía

El Gobierno andaluz está «preparando» un recurso de inconstitucionalidad frente a la ley de amnistía con el objetivo de que todos los territorios de España tengan «igualdad de condiciones», aseguró este viernes el portavoz del Ejecutivo autonómico de la Junta y consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco. «Desde la Junta de Andalucía estamos preparando recurso de inconstitucionalidad, haremos lo que tengamos que hacer para defender el interés general de Andalucía, que pasa también por que todos los territorios tengamos igualdad de condiciones», sentenció.

En declaraciones a los periodistas en Almería, donde presidió el acto de lectura del manifiesto institucional del 8M, aseguró que después de que la Comisión de Justicia avalara los cambios que permitirán aprobar dicha ley fue «un día muy triste para la democracia». «Esa ley de amnistía no viene a representar más que la necesidad que Pedro Sánchez tiene de contar con los siete votos de Junts para seguir manteniéndose en la Moncloa», dijo Fernández-Pacheco, quien cree que la decisión tiene «un calado desgraciadamente histórico».

«Pedro Sánchez va a amnistiar a delincuentes, corruptos, políticos que malversaron fondos públicos solo porque necesita sus votos, no porque eso vaya a contribuir a una mejor convivencia en Cataluña o en el resto de España», recalcó el portavoz andaluz, que no cree que eso sea «sano en términos democráticos» y que recalcó que el presidente actúa «única y exclusivamente por su interés particular». También lamentó que Junts ya haya «amenazado» con que su reto al Estado no termina ahí, que vienen los presupuestos y que tendrá que empezar a hablarse de autodeterminación.

Según el consejero, es «probable» que a lo largo de los próximos días Sánchez diga que la autodeterminación jamás se va a dar en España y que es una línea roja que él nunca quebrantaría: «Exactamente lo que nos dijo que pasaría con la amnistía antes de las elecciones», recordó.

Defensa del PSOE-A

En este sentido, acusó al presidente del Gobierno de ser una persona que carece de cualquier credibilidad y que ha «institucionalizado la desigualdad» entre territorios, a través de una ley «que jamás debiera ni siquiera planteársele a quien ostenta tan alta responsabilidad en el Estado».

Por otro lado, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, defendió este viernes la proposición de ley de amnistía aprobada en la comisión de Justicia del Congreso e hizo un llamamiento a los partidos independentistas para que hagan un «esfuerzo» en lograr que la sociedad considere «positiva» la iniciativa.

En declaraciones a los periodistas tras participar en un acto del 8-M, Espadas se refirió a la futura ley y dijo que se trata de la decisión «de un partido y de un gobierno valiente» interesado en que «pasemos página de una situación de conflicto social» y también político en Cataluña.

Según el dirigente socialista, la propuesta es de un Gobierno, el de Pedro Sánchez, comprometido «con que definitivamente cerremos esa página y apostemos por la normalización y la reconciliación». «En definitiva, por seguir avanzando en nuestro país, dedicándonos a mejorar la vida de la gente con medidas concretas, con progreso y con avances sociales y que no sigamos estancados, instalados en una dinámica de confrontación como la que produjo el 'proces' en Cataluña en su momento», señaló Espadas.

Por último, reclamó a los partidos independentistas que la «generosidad» que supondrá la mayoría del Congreso de los Diputados para aprobar la ley debería tener una correspondencia con el «reconocimiento» de estas formaciones «de lo que significa este paso» y que la sociedad española «comprenda que esto se hace por el interés de España».