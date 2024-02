El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento a los empresarios para que inviertan en Andalucía ante la "ventaja competitiva" con el hidrógeno verde que tiene "por primera vez en décadas respecto a otros países de Europa y del mundo", acompañado de "estabilidad", fiscalidad baja y menos burocracia.

Moreno, que ha inaugurado este miércoles el I Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, ha defendido que Andalucía no debe, no quiere y no puede perder "una oportunidad única" con el impulso de esta energía limpia, segura y barata, que debe ser "la base fundamental para que se asienten en cualquier territorio empresas e industrias".

Ha dicho que Huelva y Andalucía están "plenamente capacitadas" para "volver a hacer historia" como con la "gesta de Colón", porque además ahora saben a lo que aspiran y lo que quieren hacer.

Ha explicado que Andalucía tiene viento, con embudos en el Estrecho de Gibraltar o algunas zonas de Alborán, y un 50 por ciento más de radiación solar que el resto de Europa.

Además, ha asegurado que con la apuesta de su Ejecutivo por el hidrógeno verde se abre la posibilidad de contar con soberanía energética y ofrecer a los inversores la capacidad de acceder a una energía "limpia, barata y además segura".

Moreno, que se ha presentado de nuevo como "un comercial de Andalucía", ha pedido a los inversores que asisten al congreso que "no pierdan la perspectiva de lo que va a pasar al Sur de Europa y España".

La estabilidad política como aliciente

Ha resaltado la estabilidad política e institucional, que Andalucía es la segunda comunidad "más competitiva en el ámbito fiscal", y que ayer martes se aprobó "el mayor esfuerzo de simplificación y quita de burocracia" que haya hecho alguna administración en el país.

Moreno ha expuesto que en "menos de un año" ya está lista la "hoja de ruta del hidrógeno verde" que va a "guiar" los pasos de su gobierno y que contempla valles del hidrógeno verde, identificación de lugares estratégicos, centros de investigación o incentivos de 70 millones financiados por fondos europeos.

En la actualidad hay 23 proyectos de hidrógeno verde en Andalucía, con más de 5.300 millones de inversión asociada.

"Queremos a las empresas, a los empresarios y a las empresarias, nos necesitamos", ha espetado Moreno, quien cree que las administraciones no pueden poner obstáculos, ser "un limitante" ni tener "complejos ni prejuicios" en ese sentido.