El Sindicato de Estudiantes ha convocado para este jueves 26 de octubre una huelga general, convocada también a nivel local, andaluz y estatal, en Secundaria, Formación Profesional y Universidad en solidaridad con el pueblo de Palestina y contra el "genocidio" en Gaza.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz del Sindicato de Estudiantes, Carlos Ochoa, ha señalado "ahora mismo se está produciendo una auténtica limpieza étnica, un genocidio en la franja de Gaza por parte del Estado sionista-fascista de Israel; de hecho, no es algo nuevo, llevan 80 años ocupando y asesinando al pueblo palestino y la solidaridad internacional es el único camino".

Además, "todo esto está sucediendo con la complicidad de la Unión Europea, de EEUU, de la OTAN y también del gobierno español, que se ha posicionado claramente hablando del derecho del gobierno de Israel a defenderse", un extremo que consideramos "absolutamente vomitivo".

"La solidaridad con el pueblo palestino está sacudiendo el mundo, donde está habiendo auténticos levantamientos de la clase trabajadora y de la juventud para decir que no al genocidio en Gaza", ha manifestado el portavoz del Sindicato de Estudiantes, que con esta jornada quiere decir a "los hermanas y hermanos de Palestina que no están solos y que no nos quedaremos de brazos cruzados mientras se reduce a escombros y a un mar de sangre Gaza".

🔴 ACTUALIZACIÓN | Hoy estamos en huelga porque no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras convierten Gaza en un mar de escombros y sangre.



Todas y todos a las movilizaciones a las 12h 🇵🇸 #FreePalestine #StopGazaGenocide pic.twitter.com/fTCAuOteyP — Sindicato de Estudiantes 🇵🇸 (@SindicaEstudian) 26 de octubre de 2023

¿Quiénes están llamados a la huelga?

El sindicato convoca a alumnos de los cursos de 3º y 4º de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y universidad.

Concentraciones en Andalucía

El Sindicato ha convocado concentraciones para esta jornada en Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada, Almería y Córdoba a las 12.00 horas. En Córdoba, la concentración será en la plaza de las Tendillas; en Sevilla, en Plaza Nueva; en Málaga, en Plaza de la Constitución; en Cádiz, en la Plaza de San Juan de Dios; en Granada, en los Jardines del Triunfo; en Almería, en el Anfiteatro de la Rambla.