El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, opinó este lunes que sería un «auténtico escándalo» que pudiera anularse la sentencia del caso de los ERE irregulares, confiando en que no prosperen los posibles informes que en este sentido pueda haber en el Tribunal Constitucional, y recordó que este órgano «no puede rejuzgar» una causa sino que «está para otra cosa», como es «calibrar el alcance constitucional de las medidas que se adoptaron por otros tribunales».

A preguntas de los periodistas en Granada, el consejero de Justicia trasladó la «gran preocupación» que le produce que, según se ha publicado recientemente, el informe que recibe el recurso de constitucionalidad que presentaron las partes en la causa de los ERE pueda incorporar «íntegramente el argumento de la defensa de todos los acusados» y que «anule radicalmente un trabajo judicial de más de una década y que va en el sentido contrario a la lógica».

«El pretender a través de ese informe trasladar la sensación de que no ha habido ninguna acción delictiva en Andalucía, cuando conocemos hechos probados en los que ha habido miles de millones de euros que se han utilizado políticamente, que se han malgastado sin control administrativo alguno (...) me parece que va en una dirección contraria a la del sentido común y no sólo al de la justicia», agregó Nieto, quien confió en que ese informe «no va a prosperar» pues lo contrario le parecería «un auténtico escándalo». Preguntado si la Consejería de Justicia actuaría en ese caso, recalcó que la Junta «siempre va a estar en castigar el mal uso de los recursos públicos de Andalucía», pues han sido «miles de millones de euros que debían ir destinados a los andaluces que no tenían un puesto de trabajo, que estaban buscando una oportunidad laboral y que en lugar de atender esa demanda, pues hubo un gobierno, unos cargos políticos, que decidieron entregarlos a un círculo de amigos que lo utilizó en todo aquello que quisieron, pero desde luego, en absoluto, en los fines que estaban previstos en los presupuestos».

Por su parte, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, quiso dejar claro que no «tolerarán» que el actual Ejecutivo central en funciones trate de dar por «finiquitado» el caso de «mayor corrupción» en la historia de España. Consideró «preocupante el interés que desde ámbitos relacionados con el Gobierno central y Pedro Sánchez se tiene en anular esa sentencia y en dar por finiquitado el mayor proceso de corrupción que ha conocido nuestro país». «Es algo que desde la Junta ni podemos tolerar ni vamos a permitir», indicó el portavoz del Ejecutivo andaluz, apuntando que «no podemos olvidar que el resultado principal de toda la actividad que conllevó la sentencia de los ERE es el robo de 680 millones de euros de todos los andaluces, la malversación de fondos públicos con el interés partidista de favorecer al PSOE y a sus amigos».

Recalcó que eso es «absolutamente inaceptable» e indicó que quizá Pedro Sánchez y Juan Espadas, «tengan motivos para amnistiar, para perdonar y para intentar hacer olvidar ese caso de corrupción». Frente a ello, Fernández-Pacheco dijo que el Gobierno andaluz tiene como objetivo «recuperar hasta el último euro que robaron» y defender el interés general de todos los andaluces.