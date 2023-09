La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía estima que podría iniciar la campaña de vacunación conjunta de gripe y covid-19 en torno al próximo 16 de octubre.

La consejera, Catalina García, dijo este lunes en Baeza (Jaén) que la fecha concreta para iniciar la vacunación de la gripe y covid-19 no puede fijarse aún porque se está a la espera de la llegada de las vacunas de recuerdo para el coronavirus, que tiene que enviar el Ministerio de Sanidad. García recuerda que la vacunación de la gripe irá acompañada de la dosis de recuerdo de la covid para personas mayores y personas vulnerables y también para profesionales sanitarios. «Las personas mayores van a vacunarse una vez, pero no van a ir a vacunarse dos, con lo cual tenemos la fecha todavía pendiente», manifestó.

García confía en que si existen dos proveedores «las vacunas nos llegarán de una manera más fluida y nos permitirá hacer la vacuna conjunta con la gripe». «Son ya vacunas adaptadas a la nueva variante», comentó la consejera, tras recordar que el único suministrador de esta vacuna es Pfizer y ha añadido que «a nivel europeo ya se le ha autorizado la vacuna a Moderna». «Ya dijimos con antelación que Andalucía no vacunaría con vacunas que no estuvieran adaptadas a la nueva variante porque no tendría sentido. Pero sí que es verdad que Europa ya ha hecho la compra adaptada a AXBB, así que tenemos un solo suministrador en este momento, que es Pfizer», comentó, al tiempo que añadió que «a nivel europeo ya se le ha autorizado la vacuna a Moderna» por lo que confían en que se compre esta otra vacuna, ya que «si hay dos proveedores, nos llegarán de una manera más fluida, lo que nos permitirá hacer la vacuna conjunta» con la gripe. La Consejería de Salud y Consumo confía en tener las confirmaciones oportunas para poder determinar la fecha exacta esta semana.