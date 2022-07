La expresidenta socialista de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha defendido este miércoles la integridad personal y honradez de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, tras el fallo del Supremo sobre la sentencia del caso de los ERE Así lo ha expuesto en su cuenta personal de Twitter la senadora socialista: «Quiero mandarles todo mi cariño a Manolo y a Pepe, que son dos personas a las que quiero y admiro». «Siempre defenderé su integridad personal y su honradez. Un abrazo también para sus familias», apostilló.

En el lado contrario, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha afirmado que confía en que el Gobierno no cometa el «atropello» de indultar al expresidente andaluz José Antonio Griñán e ironizó al señalar que espera que «las prisas» por renovar el Tribunal Constitucional no tengan que ver con este asunto. Así lo ha asegurado en una entrevista en RNE, en la que opinó que esta sentencia «pone fin a una etapa negra» que se vivió en Andalucía con los gobiernos socialistas y que derivó en «el mayor caso de corrupción en la historia de la democracia». «Estoy oyendo hablar ya de indultos... No creo que el Gobierno cometa ese atropello. Y tampoco quiero entender que las prisas por renovar el TC tengan que ver con esto», ha señalado.

Una Posición similar esgrime Ciudadanos, pero da un paso más. Su portavoz, Edmundo Bal, ha pedido al Gobierno que no indulte a los dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía, y anunció en rueda de prensa que su grupo ha registrado una pregunta en el Congreso para que el Gobierno se comprometa a no indultarlos, porque «no vale con decir que ellos no se han quedado con el dinero», ya que fueron advertidos por el interventor andaluz «y miraron para otro lado», y ha insistido en que «hace falta ejemplaridad en el uso del dinero de todos». Reconoció que las esperanzas de que no sean indultados son «escasas, porque siempre han utilizado esta herramienta de forma política».

Por su parte, la portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Macarena Olona, ha criticado las reacciones que se han producido desde el PSOE tras el fallo del Tribunal Supremo sobre la sentencia del caso de los eres porque le ha faltado calificar a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán «de Robin Hood». En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, Olona ha expresado su «honda preocupación ante la falta de propósito de enmienda que vemos en el PSOE por los graves hechos conocidos ayer, al confirmarse la condena del ‘caso ERE’ a los expresidentes de la Junta de Andalucía, entre otros».