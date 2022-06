IU admite que es la gran perdedora en Andalucía y califica de "trágala" su pacto con Podemos

Izquierda Unida celebró el sábado una reunión de la comisión coordinadora en Andalucía y emitió un duro informe sobre el análisis de los resultados electorales que califica sin contemplaciones como “un trágala” el acuerdo que cerró con Podemos para lograr la confluencia electoral en Por Andalucía. La negociación para las candidaturas de las municipales será muy distinta, advierten desde el partido, que lamenta haber aceptado una posición de debilidad para garantizar la unidad con Podemos y tilda su representación de “injusta”.

Por Andalucía obtuvo cinco diputados en las andaluzas el pasado 19 de junio pero IU tendrá un solo diputado en el grupo parlamentario, la candidata Inmaculada Nieto. El resto de escaños los ocupará Podemos, que exigió los puestos de salida en las listas a cambio de sellar el acuerdo, y una diputada será de Más País, que lideraba la lista por Sevilla. Por primera vez en la historia del Parlamento andaluz no habrá ningún diputado del Partido Comunista de Andalucía (PCA). A pesar de que en esta comunidad es IU y el PCA el que tiene el arraigo territorial y la representación en los ayuntamientos mientras que Podemos no tiene ningún poder municipal y sus estructuras políticas están prácticamente vacías.

IU admite en este informe que aceptó el sacrificio a cambio de incorporar al partido al nuevo ciclo político que creen debe liderar Yolanda Díaz y que no consiguió “un equilibro razonable entre IU y Podemos”. “El acuerdo con la dirección estatal de Podemos fue un trágala a pocos minutos de cerrarse el plazo para el registro de la coalición”, admite sin rodeos este informe aprobado por el 74% de los votos (hubo 19% de votos en contra y un 7% de abstenciones).

La dirección andaluza del partido admite que asumió ese “pésimo acuerdo en términos de reparto de puestos de salida” por responsabilidad “con el conjunto de la izquierda del país”. “El mal resultado electoral ha agravado ese desequilibrio en los puestos de salida y situado a IUCA con una injusta representación en el grupo parlamentario”, subrayan.

Podemos mantuvo su órdago hasta el último minuto, tanto que llegó tarde al registro de la Junta Electoral de Andalucía y se quedó fuera de la confluencia electoral Por Andalucía de forma legal. El acuerdo político logró salvaguardarse pese al numerito de salida. “Es indudable que entramos fatal en la campaña por el ruido de aquel acuerdo, acrecentado porque Podemos no llegó a tiempo al registro de la coalición”, admite IU, “las consecuencias han sido graves: se dañó la imagen de la candidatura y se quedó fuera de la papeleta el logo de Podemos generando confusión”. En IU están convencidos de que hay electores de Podemos que cogieron la papeleta de Teresa Rodríguez, exlíder andaluza del partido, que había formado su propia candidatura con la nueva Adelante Andalucía. El guirigay montado a la izquierda del PSOE tuvo consecuencias en las urnas.

Yolanda Díaz abrirá el próximo 8 de julio la construcción de su proyecto político ‘Sumar’ e IU deja claro que debe ser ella la que dirija el proceso que se abre. Saben que las presiones de Podemos están ahí y que hay tirones constantes porque no renuncian a controlar el proceso. No admitirán, advierten, que eso vuelva a ocurrir en las municipales. “La entrada en la campaña de dirigentes como Alberto Garzón, Enrique Santiago, Íñigo Errejón, Ione Belarra, Juantxo López Uralde…ha sido muy beneficiosa, especialmente la de la compañera Yolanda Díaz”, consideran desde la dirección andaluza de IU.

“Las elecciones municipales son una oportunidad imprescindible para construir las bases populares, sociales y territoriales del frente amplio. Sin municipalismo, en un país con más de 8.000 pueblos (785 son andaluces), no hay proyecto transformador que valga. Y ahí IUCA tiene mucho que aportar, pues es la organización mayor implantación territorial en Andalucía”, advierten en este informe sobre los resultados electorales. Su intención es “tomar la iniciativa para lograr que en las municipales se consiga un giro de tendencia electoral con respecto a lo acontecido en las autonómicas”. Abrirán sus asambleas locales y definirán su estrategia la segunda quincena de septiembre.

IU califica sin medias tintas los resultados de las elecciones andaluzas como "muy malos”. El bloque de la izquierda ha pasado de tener un 57,2% de representación al 36,4%. Sobre la fuga de voto al PP, desde IU consideran que “el tránsito de parte del electorado desde el PSOE-A al PP ha sido natural: el PP ha sido continuista de viejas políticas iniciadas por el PSOE-A, por lo que no se han advertido cambios tan notables en la gestión para un sector que votó a Susana Díaz”. Consideran que el perfil “falsamente moderado” de Juan Manuel Moreno y el giro conservador del que acusan al PSOE en Andalucía “han puesto puente de plata para que aproximadamente un 16% de votantes socialistas en 2018 hayan votado al PP en 2022”.

Advierten además de la caída de la representación en los barrios más empobrecidos, donde la participación cayó hasta dos puntos, mientras que en las zonas con mayor nivel de renta subió un 1,8.

IU también es muy crítico con Adelante Andalucía y con Teresa Rodríguez por mantener su propia marca electoral. “El descenso en escaños no se compadece con el descenso en votos. Entre Por Andalucía y Adelante Andalucía suman 7 escaños, de haber habido una única papeleta se estiman 12 escaños. A eso hay que añadir que no habría alcanzado mayoría absoluta el Partido Popular. Nadie entendía, y menos ahora a la luz de estos datos, la apuesta por la dispersión y no por el encuentro”, recriminan a la diputada por Cádiz. La legislatura ha sido “traumática” la ruptura del grupo parlamentario. “Aquel conflicto emitió ruido hasta la propia campaña”, admiten.

Por Andalucía ha sacado 281.688 votos en estas elecciones, en 2018 la confluencia obtuvo 585.949 votos, se puede decir, a falta de otros análisis posteriores, que 167.970 han ido a parar a la “nueva” Adelante Andalucía y el resto (136.291 votos) han ido a parar a otras opciones o a la abstención. Esto indica una bajada importante de votos y un aumento de la fragmentación, que debido al sistema electoral ha perjudicado la representación electoral de nuestra apuesta política (con un 7,7% de los votos tenemos el 4,6% de los escaños), analizan sobre los resultados.