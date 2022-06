Adelante Andalucía indica, a través de una nota remitida a los medios, que es la "única formación política" que no se ha ido a hacer "una foto con los trabajadores encerrados en la fábrica de Zumosol, en Palma del Río, sino que ha tratado de buscar una solución llevándolos a Bruselas, una de las dos sedes oficiales del Parlamento Europeo, para que los representantes de la plantilla pudieran exponer allí su grave situación que ya dura demasiado tiempo".

De este modo, la candidata por Córdoba de Adelante Andalucía, Marta Sánchez, ha explicado que estuvieron en tierras belgas el 31 de mayo y el 1 de junio, es decir 24 horas antes de que diera comienzo la campaña, en un maratoniano viaje de gran intensidad, donde también estuvieron el presidente del comité de empresa de Zumosol, Fernando Trujillo, y Antonio Bueno, trabajador de la fábrica.

Allí mantuvieron reuniones con eurodiputados alemanes, además de con la diputada Lina Gálvez, del PSOE, y también celebraron encuentros con IU, concretamente con le eurodiputada Sira Rego y estuvieron ellos de reunión con IU, con Sira y María Eugenia Rodríguez, de Podemos. "Hasta ahora, ningún partido previamente había llevado a los trabajadores de Zumosol a un órgano mayor", ha puntualizado Sánchez.

Como conclusiones de estas reuniones han salido a la luz que "se han podido cometer fraudes de diversos tipos por parte de Zumosol, como el hecho de señalar en su etiquetado que se envasa en Palma del Río cuando no es así, porque se envasa en Murcia y se traen los zumos de otras partes del mundo como Brasil", denuncia la formación de izquierdas.

"También puede haber fraude de usurpación de identidad empresarial, ya que iban en nombre de empresas que no eran las suyas". Primero una de Montoro, Lagar de Quirós, y otra, Central Andaluza de Gestión y Suministros Plásticos, S.L. (Cegeplas), que es la última con la que se realizó la compra. "Sus responsables son el presidente de Zumosol, el alcalde socialista de Écija, David García Ostos, y dos de los mayores deudores que tenemos en Andalucía cuyos nombres están publicados en el BOJA y que deben rendir cuentas ante la justicia", asegura la nota de Adelante Andalucía.

Por el momento, los trabajadores de Zumosol no han podido celebrar el juicio y, de hecho, ayer, día 2, "se ha informado que no podría celebrarse el 14 de junio porque Cegeplas y las otras partes no han respondido a la citación judicial, por lo que se ha pospuesto sine die", ha añadido la candidata.