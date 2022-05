La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, ha trasladado este martes que todas las culturas no son respetables y que algunas se deben combatir "por encima de todo". Así se ha pronunciado en relación con los incidentes que se produjeron en la final de la Champions este sábado en Saint-Denis (París) que provocaron un retraso en el inicio del partido porque aficionados intentaron acceder al estadio sin entradas, además de robos y violencia en los alrededores de las instalaciones.

"Hemos visto súbditos de origen magrebí y hemos visto súbditos africanos que eran los autores de las agresiones", ha pauntado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que esto "no es criminalizar" y no tiene que ver con el racismo por que "no tiene que ver ni con la raza ni con la nacionalidad".

Ha apuntado que lo que se ha visto en Francia se reproducirá en España "dentro de unos años". "Lo dicen las fuerzas policiales, que nos están advirtiendo cómo en otros países hay auténticas zonas 'no go' porque ya no pueden entrar los agentes para velar por la seguridad", ha señalado.

Así, ha cargado contra la "política impuesta" que permite que "súbditos extranjeros lleguen a España sin tocar la puerta, a diferencia de todos esos inmigrantes legales que vienen a levantar la patria".

En clave andaluza, la candidata de Vox ha asegurado que quiere barrios seguros, además de "poner fin a un efecto llamada de inmigración ilegal" y que provoca un efecto directo con el incremento de la delincuencia.

"En esta legislatura, el Parlamento andaluz ha aprobado una ley en la que se incluye que los menas tengan un derecho de acceso preferente cuando cumplen la mayoría de edad y hasta que cumplen los 25 años a las viviendas y ayudas públicas para lograr emanciparse. Es un derecho que pagan todos los andaluces", ha criticado.