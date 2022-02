La Junta de Andalucía ha hecho entrega este lunes 28 de febrero de las Medallas de Andalucía que cada año distinguen a sus personajes más ilustres. El Teatro de la Maestranza de Sevilla ha acogido una vez más la ceremonia de entrega, en un ambiente mucho más relajado que la edición pasada, con el aforo lleno hasta los topes, aunque con la mascarilla obligatoria que sigue recordando la pandemia. Si en el 2021, la entrega de medallas fue un acto de homenaje a las víctimas del coronavirus y a los servicios esenciales, en un tono sobrio y triste, en este 2022, la Junta ha preparado una gala muy larga aunque llena de sorpresas y de humor, para recordar lo ocurrido desde otro punto de vista. El contexto internacional tras la invasión de Ucrania ha puesto el sabor agridulce a la jornada festiva.

En su discurso, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha destacado que el 28 de febrero es “un día iluminado en una tierra de luz, un 28F con f de fuerza y de fraternidad, de familia y de futuro”. Según Moreno Bonilla, el futuro se está abriendo paso después de un tiempo muy amargo “en el que hemos sufrido y luchado pero nunca nos hemos rendido, pese a que hemos vivido los peores años en décadas”. Así, recordó que tras la pandemia, los gobernantes se han enfrentado en Europa a una crisis sin precedentes y ahora a una guerra “que nos devuelve a momentos y que pensábamos que eran parte del pasado”. Cuando se necesita que la compasión venza al odio, destacó, “los andaluces hacemos nuestras las lágrimas de cada anciano y cada niño de Ucrania, estamos con el pueblo ucraniano en Andalucía y lanzamos una llamada a la paz”, recalcó.

Las circunstancias se empecinan en poner las cosas muy difíciles, añadió, “pero Andalucía está poniendo la medida de lo que quiere ser, interesada en liderar el futuro”, dijo, “soñábamos con volver a las calles y los amigos, a la Semana Santa y tradiciones y ya acariciamos ese sueño”. El presidente reconoció el esfuerzo de los sanitarios y volvió a pedir un aplauso a todos ellos por su esfuerzo, al igual que subrayó el valor de las mujeres que son “imprescindibles para construir una sociedad próspera y moderna, ser referente de una nueva Andalucía, por lo que la violencia de género y los techos de cristal son un problema de todos”. En un momento de sequía alarmante, aprovechó la ocasión para llamar a la unión de todas las administraciones para trabajar en la mejora de las infraestructuras y las reservas hídricas.

En su intervención, Moreno Bonilla que hizo una semblanza de los premiados, destacó que Andalucía está orgullosa de lo que es “y quiere caminar por el futuro, pese a los miles de impedimentos que surgen a diario en el camino”, dijo. “Hoy es 28 F de fuerza y de fe, nada es más fuerte que la determinación de los andaluces trabajando juntos, reivindicamos la Andalucía sosegada que escucha e integra en un mundo alterado por la polarización. Apelo al discurso de la integración, ese es el discurso del andalucismo moderado, que practica “el amor a Andalucía y a España”.

Una gala con muchas sorpresas

El público asistente encontró el escenario de La Maestranza presidido por un piano de cola, preparado para el gran compositor jerezano Manuel Alejandro, que a sus noventa años ocupó el escenario al inicio de la gala. “He llevado Andalucía a todas partes pero sobre todo dentro de mí, 70 años en Madrid y sigo hablando como hablo, no hay duda de que me gusta Andalucía y lo veo, lo como y lo bebo”, dijo simpático arrancando el aplauso del respetable. Háblame del mar marinero ha sido la canción elegida por el autor, distinguido este año con el título de Hijo Predilecto de Andalucía, para rendir homenaje a su tierra. “Todo está mermado a estas edades menos el corazón”, aseveró, “a ver si no tengo nervios”, antes de entregar sus manos al piano y con un hilo de voz, rodeado de un paisaje marino. Interpretar una de sus más bellas composiciones dedicada a Andalucía.

Eva González, de riguroso verde, ha sido la encargada de conducir el acto y abrir fuego tras Manuel Alejandro que con su arte gaditano, no dudó en bromear con la presentadora. “¿Tu marido es buen matador?”, le espetó. “Torea mejor que mata”, contestó ella entre risas antes de marcharse.

En tan complicado entorno internacional como el que se encuentra Europa, nada mejor que un diplomático como Inocencio Arias, siempre fiel a su pajarita, para iniciar el medallero, tras el cual se fuero ocupando las 22 sillas dispuestas para acoger a los galardonados. La gala no estuvo exenta de guiños de humor como el tropezón de Eva González, que se trabucó con los presidentes de distintos colores. Fátima Gálvez, la cordobesa campeona olímpica de tiro olímpico, ha sido la tercera en recoger la medalla. “Asombro, nerviosismo, sentimientos encontrados”... así describió el momento en que recibió la llamada del presidente de la Junta de Andalucía, muy emocionada y agradecida con la medalla de su tierra. Los premiados no han Intervenido en directo en la gala, pero todos han tenido la oportunidad de hablar en los vídeos introductorios preparados para la ocasión.

Tras la medalla de Belén Cuesta, llegó el momento selfie, una novedad que hizo sacar a todo el mundo el móvi para hacerse una foto sin moverse del sitio y que al final ofreció una foto de familia de todos los presentes. A continuación, tras el tenis, la diplomacia, el tiro olímpico y el arte escénico, subió a la palestra un torero, Espartaco, que dedicó su medalla al toro, a su familia y a Andalucía, dando paso después a, los olivares de Jaencoop y a un ejemplo de empresaria, Rocío Medina, del Grupo Medina. Uno de los más sonoros aplausos fue para el Ejército del Aire, en un momento tan comprometido para la Defensa internacional.

Los niños andaluces también tuvieron su minuto de gloria en un vídeo de lo más divertido y espontáneo en el que demostraron los conocimientos que tienen sobre Andalucía, sus provincias, sus monumentos o su gastronomía. Ahí sonó el nombre de la Mezquita, el salmorejo, el gazpacho y el himno andaluz. Un bonito homenaje al esfuerzo que han realizado durante la pandemia que se completó con el testimonio de una profesora, un padre y dos alumnos que tomaron la palabra y pusieron cara a distintas acciones educativas desarrolladas para ayudar a llevar mejor el trance del covid en los centros escolares. El trabajo de los jóvenes profesionales, de toda Andalucía, destacados en distintos ámbitos, fueron reconocidos en un vídeo, que dio paso a continuación a un joven referente del flamenco andaluz, Kiki Morente, que puso la segunda nota musical a la gala.

El siguiente bloque de medallas empezó con la entrega a la Universidad de Córdoba, que agradeció el rector en nombre de sus predecesores en el cargo, algunos de los cuales le acompañaron a recoger la medalla, otorgada en la categoría de Ciencia por su aportación a la investigación, así como a la sociedad cordobesa, de la mano de la que siempre ha trabajado en los 50 años de historia que se conmemoran este año. José Carlos Gómez Villamandos recogió la medalla junto al rector de la Universidad de Granada. Villamandos acudió acompañado por los exrectores Alberto Losada, Eugenio Domínguez y José Manuel Roldán. Solo faltó José Peña, positivo en covid.

Y tras la Universidad de Córdoba, José Manuel Quesada, que acudió a la gala acompañado por toda su familia desde Córdoba, recibió la medalla de Andalucía. Emocionado por el reconocimiento que le otorga la patria andaluza, de la que lleva formando parte media vida, dedicó la medalla a su mujer, Rosa Marina, por su paciencia y comprensión durante su carrera, así como al equipo de investigadores con los que ha trabajado codo con codo para desentrañar el funcionamiento del coronavirus desde que empezó la pandemia para intentar darle una respuesta terapeútica, los doctores Luis Manuel Entrenas y José López Miranda.

El cantautor y compositor con más de 30 años de trayectoria Alejandro Sanz, madrileño nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad de Cádiz, por haber pasado su infancia en Algeciras; y el también compositor y productor musical Manuel Alejandro, jerezano de 90 años y autor de multitud de canciones para grandes figuras como Rocío Jurado, Julio Iglesias, Raphael o el propio Alejandro Sanz, su ahijado, han recibido este año el título de hijos predilectos de Andalucía.

Manuel Alejandro, bromeó, era el predilecto de su madre y ahora será predilecto de Andalucía. Cuando se lo comunicaron, se le cayó el agua en el tren y le preguntó a su hija si era posible porque pensó que igual era un timo. “Hay muchísima gente más merecedora que yo de este título, pero si se empeñan, lo acepto con mucho orgullo y agradecimiento”, aseguró Manuel Alejandro, estandarte de creatividad en Andalucía. Ya en el atril, comentó: “Dicen que yo saco la lágrima en la canción, pero cuando salgo del piano, estoy todo el día riéndome y hacer la tontería más grande” antes de compartir el reconocimiento lo comparto con su mujer, “que se me fue”, terminó emocionado.

Alejandro Sanz: “Yo elegí Andalucía y ahora Andalucía me elige a mí”

El colofón de la gala lo puso Alejandro Sanz, hijo predilecto junto a su padrino, Manuel Alejandro, con quien se fundió en un sentido abrazo. En su intervención, comentó que siempre le llama la atención “la capacidad que tiene la vida para sorprenderte con algo que te emocione realmente” y confesó que el título recogido en Andalucía le hace sentir como al principio de su carrera, “como si das la vuelta en un viaje y que te reciban con los brazos abiertos”. Luego aseguró: “Yo elegí Andalucía y ahora me elige Andalucía a mí” y aunque aclaró que ama también a Madrid, donde nació, “elegí Andalucía como fuente de inspiración y todo lo que soy y he logrado en mi vida, de algún modo, lo he hecho para que mi madre se sintiera orgullosa”. Para terminar, comentó que aunque nunca te puedes cansar de querer y de que te quieran, “este título me hace especial ilusión por todo lo que me ha dado Andalucía, jamás tendré tiempo de devolverle todo lo que me ha dado”, apostilló. Tras el discurso del presidente de la Junta, el gaditano de corazón remató una de las más largas galas de entrega de las medallas con el himno de Andalucía, grabado por un mar de móviles en directo.

Medallero del 28F del 2022

La Junta de Andalucía ha distinguido en 2022 con las Medallas de Andalucía, agrupadas en nueve categorías, al diplomático Inocencio Arias, en la de Ciencias Sociales y las Letras; a la actriz Belén Cuesta y al matador de toros Juan Antonio Ruiz Espartaco en la de Artes; al jugador de tenis de mesa paralímpico José Manuel Ruiz Reyes, a la campeona olímpica de tiro Fátima Gálvez y al Real Club de Tenis Recreativo de Huelva en la del Deporte; a la fundadora y presidenta de Andex, María Luisa Guardiola Domínguez, y a la Fundación internacional Aproni, en la de Solidaridad y Concordia; al presidente de la empresa cárnica Famadesa, Federico Beltrán, a la cooperativa Jaencoop y a la presidenta del grupo empresarial Medina, Rocío Medina, en la categoría de Economía y Empresas. También, al especialista en Medicina Interna del hospital Reina Sofía e investigador del Instituto de Investigación Biomédica de Córdoba, José Manuel Quesada Gómez y a las universidades de Córdoba y Málaga en la de Investigación, Ciencia y Salud; a la diseñadora flamenca Pilar Vera Román y la Fundación Cruzcampo en la de Proyección de Andalucía; al que fuera director de la Estación Biológica de Doñana Miguel Delibes de Castro y a la Federación Andaluza de Caza en la de Mérito medioambiental, y al Ejército del Aire, en la de Valores Humanos.

De igual modo, con la medalla de Andalucía 'Manuel Clavero Arévalo' ha sido galardonada la Fundación Blas Infante, encargada de cuidar el legado y los valores que defendió el padre de la patria andaluza. El nieto de Blas Infante fue el encargado de recoger la medalla.

Entre los cordobeses que asistieron a la gala de entrega de las Medallas de Andalucía estuvieron el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre; el secretario general de Investigacíon y Desarrollo, Isaac Túnez; el delegado del Gobierno andaluz, Antonio Repullo; el presidente de Cajasol, Antonio Pulido y el alcalde de Córdoba, José María Bellido. También estuvieron presentes en la Maestranza el presidente del grupo Prensa Ibérica, Javier Moll; el director de Diario CÓRDOBA, Rafael Romero y el director de La Opinión de Málaga, José Ramón Mendaza.