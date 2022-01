La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado hoy a la Junta de Andalucía de confrontar con el gobierno a cuenta de los fondos europeos cuando "no tiene capacidad para gestionar tantos recursos" y, por eso, ha pedido a la UE que se amplíe el plazo.

En el encuentro informativo "Fuera de Plató", organizado por la RTVE en la sede de Cajasol en Sevilla, Montero ha censurado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su viaje a Bruselas haya cuestionado la gestión de los fondos europeos que hace el gobierno español cuando Andalucía ha recibido de los Next Generation 1.900 millones, la región más beneficiada de España.

Sin embargo, Montero ha sostenido que el presidente de la Junta "se dio cuenta de su error" y pidió en Bruselas ampliar el plazo para gastar los fondos porque "tiene razón", ya que la Junta no está gastando los 1.700 millones que recibió el año pasado de los fondos React-UE y de los 2.200 millones de fondos covid sólo ha justificado unos 1.000 millones. Además, se ha preguntado cuánto ha gastado Andalucía de los 12.000 millones del marco financiero europeo actual.

Esto pone de manifiesto, según la ministra, que la Junta "no tiene capacidad para gastar tantos recursos" en los plazos establecidos, pero ha lamentado que los usa para "confrontar" con el gobierno con el reparto de los fondos de recuperación y transformación Next Generation y, en este sentido, ha apuntado que cinco de las seis de las regiones más beneficiadas no son del PSOE.

Ha enmarcado estas críticas de Andalucía en la estrategia del PP nacional de "boicotear y torpedear que los fondos lleguen a las empresas y a los ciudadanos porque así tiene más opciones de llegar a la Moncloa".

Asimismo, la ministra ha exigido al gobierno andaluz que aproveche todos los recursos extraordinarios que ha recibido para mejorar la sanidad y ha advertido de que "no van a permitir un deterioro de la red de seguridad más importante".

El presidente de la Junta "no puede estar escondido detrás del gobierno o de la herencia recibida", ha señalado la ministra, quien ha añadido que son "excusas del mal pagador", y ha defendido que tiene que dar cuenta de su gestión en el Parlamento.