"El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha criticado este jueves el Pleno extraordinario convocado para este viernes, 28 de enero, en el Parlamento andaluz a instancias de los grupos de la oposición --PSOE-A, Unidas Podemos por Andalucía y Vox--, y ha considerado que "va dirigido a tumbar al Gobierno" de PP-A y Cs y a "provocar un adelanto electoral" en la comunidad autónoma. El citado Pleno se celebra a las 14.00 de mañana viernes e incluirá las comparecencias de los consejeros de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no acudirá al pleno extraordinario porque ya tenía agenda cerrada en Madrid, con una reunión prevista con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Moreno, que ha vuelto este jueves de su viaje oficial en Bruselas hasta Madrid, tiene previsto desplazarse por la tarde a Salamanca para participar en un acto de apoyo a Alfonso Fernández Mañueco en la campaña electoral de Castilla y León.

"No he visto una cosa más absurda en todos los días de mi vida", ha dicho el vicepresidente de la Junta sobre la convocatoria de dicho Pleno, en el que no se va a votar "absolutamente nada", y tras lo que ha puesto de relieve que "en 41 años de democracia en Andalucía nunca se ha celebrado un pleno extraordinario en enero porque el PSOE decía que era un mes inhábil". Ante ello, Marín ha criticado que los socialistas "ahora propongan un Pleno extraordinario para hablar de sanidad y Presupuestos cuando ellos han tumbado" las cuentas que aprobó el Gobierno andaluz para 2022, que "iban con 1.200 millones de euros más para reforzar el personal sanitario de nuestra sanidad pública".

En esa línea, el vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Ciudadanos en Andalucía ha insistido en que "esto no lo entiende nadie", y es "una puesta en escena", además de que "va dirigido a tumbar al Gobierno, a provocar un adelanto electoral" en un momento en el que en la comunidad autónoma "tenemos la tasa de paro más baja de los últimos 14 años, estamos liderando la creación de empresas y de autónomos en España", y desde la Junta se están impulsando "reformas que permiten" que la región sea "donde más inversión se lleva a cabo", además de que cuenta "con el presupuesto más alto en sanidad, educación y políticas sociales".

Tras preguntar a la oposición "por qué no se van a una tele y hacen un debate televisivo, que seguro que el consejero va igual", Marín ha puesto de relieve que el titular andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, es "el consejero de todas las comunidades autónomas de España que más ha comparecido ante el Parlamento, en 68 ocasiones en tres años".

Jesús Aguirre: "Tienen ansia de elecciones anticipadas"

Por su parte, el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha señalado este jueves el "ansia que tienen de elecciones anticipadas" y las "ganas de liderar políticamente revueltas contra la sanidad" por parte de PSOE, Unidas Podemos por Andalucía y Vox ante el Pleno extraordinario. "Yo estoy en la gestión, otros están en otras campañas preelectorales o detrás de la pancarta o con movilizaciones, yo estoy en la gestión de esta sexta ola", ha afirmado el consejero, quien ha destacado la "gran inversión" y el "cambio de continente y contenido" que ha experimentado el sistema sanitario andaluz desde la llegada del gobierno de coalición a pesar de la pandemia.

Aguirre la lamentado el "tripartito" que se ha formado por parte de los tres grupos de la oposición a la hora de abordar los asuntos de salud. El titular andaluz de Salud y Familias ha apuntado que son ya "66 veces" las que ha comparecido para abordar la pandemia frente a las 33 de su homólogo de salud en el País Vasco como segundo consejero que más comparecencias acumula, por lo que la sesión que tendrá lugar este viernes será para "decir más o menos lo mismo", si bien ha afirmado que no le importa acudir a la Cámara andaluza a dar las explicaciones que sean precisas. "Que ellos quieren que comparezca, comparezco", ha dicho.

Finalmente, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), ha manifestado que desde el Ejecutivo autonómico están "encantados" de que este viernes se vaya a celebrar un Pleno extraordinario en el Parlamento en el que van a "poder explicar lo que hemos hecho en sólo tres años en sanidad pública en Andalucía", y también "lo que hicieron los socialistas" en sus últimos diez años de gestión en la Junta, entre 2008 y 2018.