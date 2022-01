Vox ha anunciado este miércoles que va a apoyar que se celebre un pleno extraordinario sobre salud en el Parlamento andaluz, una semana después de haber impedido que se celebrara, ya que, a juicio de su portavoz parlamentario, Manuel Gavira, la Junta pretende ocultar la gestión sanitaria y la atención primaria, que está "hecha un guiñapo".

"Si se califica favorablemente en la Mesa y vota la Diputación Permanente que haya un pleno extraordinario, evidentemente sí. Es que es la posición. Es que eso es la transparencia, eso es lo que no entiende el Gobierno andaluz", ha dicho Gavira, preguntado en rueda de prensa por cuál sería el sentido del voto de Vox sobre la celebración de un pleno extraordinario.

Se ha preguntado "por qué" el Gobierno andaluz considera una "deslealtad" que Vox quiera "que se hable" de Salud en el Parlamento cuando los andaluces "merecen saber" qué están haciendo en la atención sanitaria en su comunidad " el Gobierno parece que no quiere que esto se conozca"

Según el dirigente de Vox, el Gobierno andaluz pretende "ocultar" la información sobre la situación de la atención primaria en Andalucía porque está "hecha un guiñapo" y se han mostrado "incapaces de solucionarlo".

Sobre la posibilidad de que se adelanten las elecciones en Andalucía, Gavira ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "le dé al botón electoral", que "sea valiente" y que "no ponga excusas" con el respaldo o no a iniciativas parlamentaria porque Vox "siempre ha apoyado las que son buenas para Andalucía".

"Toda iniciativa que sea buena para Andalucía será apoyada. Si no es buena no será apoyada. Que lo tenga claro (el Gobierno andaluz)", ha recalcado el portavoz parlamentario de Vox, quien ha recordado al Ejecutivo regional que el futuro electoral "no dependerá de él sino que dependerá de los andaluces".