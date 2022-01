El Gobierno andaluz no contempla en este momento solicitar en el Consejo Interterritorial de Salud una reducción de las cuarentenas por contagios de coronavirus de los siete días actuales a cuatro, como sí ha reclamado el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, y decidirá el miércoles si prorroga más allá de enero el pasaporte covid de vacunación.

Así lo ha manifestado este lunes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que en esta ocasión se ha celebrado en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz.

"Ahora mismo no hemos previsto pedir una reducción", según ha indicado Moreno sobre las cuarentenas, apuntando que cualquier decisión de este tipo no corresponde a los políticos, sino al ámbito de los expertos, epidemiólogos y científicos, que son los que deberían decir si las cuarentenas se deben no o reducir.

Ha insistido en que, por ahora, su Gobierno no se ha planteado esa posibilidad de reducir cuarentenas y estarán expectantes a lo que indican expertos.

Asimismo, el presidente ha anunciado que este miércoles se reunirá el Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública, más conocido como 'comité de expertos', para analizar, entre otras cuestiones si se solicita al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una nueva prórroga del pasaporte covid de Vacunación más allá del mes de enero.

Para el presidente, ese pasaporte, sin duda, ha sido un instrumento positivo, no sólo para crear espacios seguros, sino también como incentivo para que miles de ciudadanos hayan decidido finalmente vacunarse.

En este sentido, el miércoles se analizará si es necesario, en función de la incidencia que los contagios que haya, ampliar en fecha la vigencia del pasaporte covid.

Durante su intervención, Moreno ha defendido que el sistema sanitario público andaluz está en este momento más "robustecido" gracias a las medidas de su Gobierno, aunque aún queda "mucho por hacer, pero el camino es el correcto". La sanidad, según ha dicho, es un prioridad en el ámbito presupuestario, en la agenda política y en la "atención y sensibilidad" de su Gobierno.