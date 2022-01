El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha criticado este sábado a Vox por su política de "difamación, provocación y mentiras" porque "aquí no se puede venir a insultar al gobierno de la Junta diciendo que somos unos dictadores o caciques y pretender que no ocurra nada".

"Yo voy a seguir manteniendo todo lo que he dicho", ha aseverado el también coordinador de Cs Andalucía a preguntas de los medios en su visita a la Escuela de Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera (Cádiz), tras lo que ha aseverado que "ya está bien de mentir a los ciudadanos".

"Vox está llevando una política de difamación, provocación, de mentiras que no llevan a ningún sitio. Lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar, pero no insultando a los andaluces", ha manifestado. Marín ha asegurado que "ya está cansado" de que Vox "les mienta al conjunto de los ciudadanos" y que "por ahí no va a pasar". "Cada uno es libre de decir todo lo que quiera y yo voy a seguir manteniendo todo lo que he dicho", ha concluido.

Hay que recordar que este viernes el vicepresidente, por las críticas de Vox al Gobierno andaluz, afirmaba que "Vox no va a cantar el Cara el Sol en Andalucía" mientras que él esté ahí.

Ante estas declaraciones, la cuenta oficial de Twitter de Vox nacional reaccionaba con un vídeo de la secretaria general y portavoz adjunta del grupo parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, bailando la canción 'La Macarena' y con un mensaje de "a lo mejor te cantamos esto". "Viendo tu currículum probablemente acabes bailándonos tú", criticaba.