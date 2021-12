El vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador de Cs en Andalucía, Juan Marín, ha manifestado este sábado, sobre la posibilidad de que PP y Cs acaben concurriendo con listas conjuntas a las futuras elecciones al Parlamento de Andalucía y el rechazo público expresado por la dirección nacional del PP a esa hipótesis, que "lo que Génova quiera a mí me da igual, exactamente igual, yo es que no hablo con Génova. Yo hablo con Juanma (Moreno), con Elías (Bendodo)".

Durante una entrevista con la Cadena Ser Andalucía, recogida por Europa Press, cuestionado si el presidente de la Junta de Andalucía o el consejero de la Presidencia son partidarios de sumar fuerzas en Andalucía, Marín ha replicado que "no lo sé, habría que preguntárselo a ellos".

"Lo que hemos comentado es que queremos gobernar, seguir gobernando en coalición y esa posibilidad se podría dar en ese escenario", ha trasladado Marín sobre sus conversaciones con Moreno y Bendodo y sostener entonces que "yo no lo barajo", en alusión a las listas conjuntas PP-Cs en Andalucía. "Eso yo no lo he dicho nunca", ha reiterado el vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Cs sobre la absorción de Ciudadanos en las candidaturas del PP en Andalucía.

"Yo no hablo nunca de listas conjuntas, hablo del Gobierno en coalición", ha esgrimido Marín, quien ha blandido el caso de la coalición de Convergencia y Unión en Cataluña y preguntarse "cuántos años gobernaron, ha funcionado muy bien para los catalanes" y sostener entonces a que "lo mejor resulta que este Gobierno de PP y de Cs en Andalucía tiene que seguir cuatro años más para que Andalucía vaya de maravilla como Cataluña en aquel momento".

El vicepresidente de la Junta ha proseguido argumentando que "yo creo que la fórmula actual es la ideal", la del Gobierno de coalición, para sostener seguidamente sobre ésta que es "la de coalición de dos partidos políticos que tenemos posiciones, en muchos casos comunes, pero en otros casos divergentes". "Yo creo que ahí es dónde radica el éxito de este Gobierno, en que haya dos fuerzas políticas en coalición, no en que haya un solo partido", ha abundado sobre el tema.

Cuestionado por el hecho de que fue una hipótesis que lanzó la propia presidenta de Cs, Inés Arrimadas, Marín ha argumentado que "Inés dijo que cuando llegue el momento electoral habrá que explorar todas las posibilidades y podemos ir en coalición o no podemos ir en coalición".

"Lo que le puedo asegurar es que yo apuesto por que vayamos cada uno con nuestras listas, igual que hicimos en 2018 y que consigamos un resultado de mayoría absoluta para poder seguir gobernando Andalucía", ha dicho Marín, quien ha reclamado la continuidad del actual Gobierno andaluz para "acabar las reformas que tenemos en marcha y con toda la reforma legislativa y con esa racionalización del sector público y con poner a Andalucía donde tiene que estar, convirtiéndose en una locomotora económica de este país". "Eso lo que yo quiero hacer", ha remachado en su argumentación.

Sobre el futuro electoral de Ciudadanos, Marín ha señalado que "no tengo ni idea" para apuntar que "a mí no me preocupa eso" y alegar que "yo estoy en resolver los problemas de los andaluces", al tiempo que ha recordado que cuando se presentó por primera vez en 2015 a las elecciones al Parlamento de Andalucía "terminé con nueve diputados y en las siguientes (2018) terminé con 21". "Como usted comprenderá, me fío poco de las encuestas", ha remarcado Marín.

El vicepresidente de la Junta ha afirmado que "los ciudadanos en Andalucía no le están dando la espalda a Cs" y ha reivindicado que "soy el segundo político mejor valorado en Andalucía" para minimizar entonces el valor de las encuestas que "son estados de opinión", de las que ha afirmado que se pueden ver afectados "porque haya una situación nacional como la que se ha producido, o porque estás en primarias".

Hasta la celebración de las elecciones al Parlamento de Andalucía en 2022, Marín ha blandido que "sigo teniendo 21 escaños en el Parlamento y el PP, 26. Cómo voy a jugar el partido pensando que ya voy perdiendo siete cero".

Cuestionado por la irrupción de Vox como principal amenaza para la continuidad de Cs en el Gobierno autonómico, el vicepresidente de la Junta y coordinador autómico de Cs ha considerado que Vox no va a entrar en los gobiernos autonómicos porque "Abascal no quiere gobernar hasta que no tenga la oportunidad de gobernar en España". Sobre la posibilidad de formar gobierno con Vox en Andalucía, Marín ha replicado que "Vox no va a entrar en el Gobierno de la Junta de Andalucía".

"Eso está clarísimo, eso lo saben hasta los hebreos y ellos también lo saben", ha afirmado Marín, quien ha proseguido explicando sobre las intenciones de Vox en relación a su figura política que "por eso tienen que intentar matarme, tienen que intentar acabar conmigo, yo voy a intentar resistir".

"Pero en Andalucía no va a haber un gobierno de la extrema derecha ni de la extrema izquierda, mientras que Juan Marín esté aquí", ha asegurado el vicepresidente de la Junta de Andalucía, quien ha rememorado que "lo hice con el PSOE, que no dejé que entrara Teresa Rodríguez, porque Unidas Podemos tenían más votos incluso que yo y lo volveré a hacer".