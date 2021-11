La economía andaluza podría mostrar en 2021 un crecimiento elevado del 5,5% puesto que el consumo de los hogares "está actuando de soporte de estedinamismo", especialmente en servicios. En 2022, el PIB de Andalucía continuará con un "fuerte incremento" del 5,2%, según las previsiones de BBVA Research, que estiman 200.000 nuevos empleos entre 2020 y 2022 en la comunidad, segunda en creación de puestos laborales en el conjunto del país tras Cataluña; 90.000 de ellos el próximo año.

Son algunas de las conclusiones que desvela el informe Situación Andalucía, presentado este martes por el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, y Francisco J. Jerez, director de la Territorial Sur de BBVA. Ambos han destacado que la economía andaluza muestra una "sólida recuperación" en el segundo y tercer trimestre de 2021.

Esta recuperación se explicaría por la aceleración del consumo, la normalización del turismo y el impulso que permitirán los fondos europeos Next Generation EU (NGEU). No obstante, BBVA Research advierte que el sesgo sobre estas previsiones es "a la baja", sobre todo si el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma que el crecimiento en el tercer trimestre del año para el conjunto de España no habría sido tan elevado como esperaba el Servicio de Estudios de BBVA, o si el impacto del incremento en el precio de la electricidad o de la interrupción en las cadenas de suministro tienen un efecto mayor del esperado sobre la economía andaluza.

El fin del estado de alarma y la temporada estival supusieron un impulso para el turismo, tanto nacional como extranjero, que en la comunidad andaluza representa "un importante motor del crecimiento". Así, en octubre, el gasto con tarjeta de los clientes de BBVA y de los no clientes en Terminales de Punto de Venta de BBVA en Andalucía se situó un 35% por encima del realizado en octubre de 2019.

Por sectores, destaca la aceleración del gasto en restauración, transporte, ocio y alojamiento. Por provincias, Málaga y Jaén lideran el crecimiento del consumo realizado por andaluces de otras provincias de la comunidad. Por su parte, Córdoba y Cádiz son las provincias con mayor consumo de turistas nacionales del resto de España. Asimismo, el gasto de extranjeros en Andalucía recuperó en septiembre el nivel del mismo mes de 2019, lo que supone una evolución algo más favorable que la del conjunto de España, que hasta octubre no recuperó el nivel prepandemia.

También las exportaciones andaluzas de bienes mejoran en 2021. Así, a fecha de 30 de noviembre, los datos muestran un crecimiento interanual por encima del observado en el conjunto de España. El impulso de la demanda externa de semimanufacturas, energía y materias primas habría apoyado esta recuperación, limitada en parte, por la caída de las exportaciones de bienes de equipo.

Por otro lado, el mercado laboral andaluz habría continuado su recuperación en 2021. Ello permitió a Andalucía recuperar en septiembre el nivel de afiliación a la Seguridad Social previo a la pandemia.

Previsiones en 2022

En 2022 las previsiones apuntan a un crecimiento del PIB de Andalucía del 5,2%. El dinamismo del consumo de los hogares andaluces, apoyados por la bolsa de ahorro existente, el avance del turismo hacia su normalización y el impulso que permitirán los fondos europeos Next GenerationEU (NGEU) explicarían el fuerte crecimiento por segundo año consecutivo.

Pero algunos de los factores que impulsarán el crecimiento podrían beneficiar en mayor medida a otras comunidades, lo que explica que, para 2022, BBVA Research no prevea otro año de diferencial de crecimiento favorable a la comunidad andaluza. Entre estos factores destacan la recuperación del turismo urbano y extranjero (en mayor medida que la del turismo nacional que ya mostró un fuerte mejoría este año) y la recuperación de las exportaciones de bienes y de la actividad industrial.

Factores de incertidumbre

El escenario de recuperación previsto para los próximos trimestres podría verse afectado por el retraso en la ejecución de los Fondos NGEU, así como de las inversiones asociadas, y por la prórroga de los presupuestos autonómicos. Además, el aumento del precio del petróleo, del transporte, de las materias primas y de la electricidad también podrían condicionar el crecimiento.

Con todo, la escasez de materiales, "que genera cuellos de botella en las cadenas de producción", podría impactar negativamente sobre el crecimiento del PIB. Por otro lado, el control de la pandemia podría permitir que el consumo siga actuando como motor fundamental de la recuperación.

"Pero para ello, será clave mantener ritmos de vacunación rápida, efectiva y masiva, en Andalucía y España, donde se están produciendo, pero también en el resto de Europa. Además, debe monitorizarse la situación de los principales países europeos para evitar rebrotes internos de la pandemia e incurrir en un riesgo reputacional", ha afirmado Cardoso.

Ello es "especialmente relevante" para el turismo de negocios o menos ligado a la naturaleza, cuya recuperación todavía es incipiente. Además, "existe el riesgo de no abordar las reformas necesarias para crear las condiciones para una recuperación vigorosa, que permita el máximo aprovechamiento de los fondos NGEU, y sea consistente con los objetivos medioambientales".

En cuanto a la inflación, que en la actualidad está en torno a un 5,6%, "debería revertir en febrero o marzo de 2022. Para ello, deberían estabilizarse los precios de los combustibles".

"La colaboración entre gobiernos, con un papel relevante de las autonomías, y el sector privado, será crucial para elegir y ejecutar los proyectos con mayor impacto sobre el empleo y la productividad, a corto y a largo plazo", ha añadido el economista jefe de BBVA Research.

Las estimaciones podrían haber sido algo superiores de haber contado con un Presupuesto de Andalucía para el próximo año. "¿Cuánto? Dependería de las medidas contempladas en esas cuentas públicas", ha concluido Cardoso.