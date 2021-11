La coordinadora del Grupo Asesor de Seguimiento del Coronavirus en Andalucía, Inmaculada Salcedo, ha manifestado este lunes que en esta comunidad autónoma no se ha detectado ningún caso de variante ómicron del coronavirus, pero ha pedido ser "prudentes", aunque no "alarmistas".

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Salcedo ha indicado que aún no se conoce mucho de esta variante, pero tampoco hay constancia de que la vacuna no la cubra. Ha indicado que en Andalucía se está muy pendiente de cómo evoluciona la situación y en función de ello se irán tomando medidas.

Ha apuntado que el Ministerio de Sanidad ha incluido esta variante entre las de "preocupación", lo que significa que hay que estar muy pendientes ante posibles casos que se pudieran producir.

Asimismo, Salcedo ha manifestado que el aumento de la incidencia acumulada en Andalucía, que se sitúa hoy en 95,02 casos por cada 100.000 habitantes, genera cierta "inquietud", sobre todo, de cara a las fiestas navideñas.

No obstante, ha señalado que Andalucía cuenta con el 91,6 por ciento de su población de doce años en adelante vacunada con la pauta completa y la vacunación es sin duda la medida más importante para hacer frente al virus.

Por ello, ha hecho un llamamiento a esos 500.000 andaluces, aproximadamente, que aún no se han vacunado para que lo hagan porque si bien la vacuna no es "perfecta" y no evita el contagio, sí que evita ingresos hospitalarios y el fallecimiento.