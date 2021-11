La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha hecho público el nuevo calendario de vacunación para 2021-2022, actualizado tras el anuncio de la inclusión de la vacuna frente al meningococo B, también denominada Bexsero desde el 1 de diciembre de 2021 a todos los lactantes nacidos a partir del 1 de octubre de 2021.

Otras de las novedades incluidas en el nuevo calendario es la ampliación de la edad de vacunación sistemática frente a neumococo en adultos para todas las personas nacidas a partir de 1951. Además, se acuerda el uso de un preparado Gardasil 9 en el caso de la vacunación contra el papilomavirus en chichas de 12 a 18 años; mientras que en la vacunación de la gripe solo se usarán preparados tetravalentes en todos los grupos indicados.

Con las novedades el calendario quedaría así:

Prenatal: durante el embarazo se administrarán las vacunas del tétanos, difteria y tosferina. Además, está recomendado que todas las mujeres embarazadas se vacunen de la gripe.

Al nacer: en las primeras 24 horas de vida (preferentemente en las primeras 12) se vacuna contra la hepatitis B si la madre tiene esta enfermedad.

A los dos meses: tétanos, difteria y tosferina; poliomielitis; hepatitis B, haemophilus influenzae b; neumococo conjugada; Meningococo B (Bexsero).

A los cuatro meses: se repiten todas las anteriores y se añade la del meningococo C.

A los once meses: se ponen las mismas que a los cuatro meses menos el meningococo B y el menginococo C, que no se administran.

Un año: vacuna del ceningococo C y la triple vírica.

A los quince meses: se repite el meningococo B y se administra también la vacuna contra la varicela.

A los tres años: se pone la segunda dosis de la triple vírica y, además, la de la varicela.

A los seis años: se recomienda la dosis de recuerdo de la vacuna contra el tétanos, difteria y tosferina. También contra la polio, a partir de enero de 2023 con el objetivo de que todos los menores de esta edad hayan recibido al menos 4 dosis de vacuna frente a la poliomielitis para garantizar una protección adecuada a largo plazo. Por último, se recomienda vacunar contra la triple vírica a quienes no tengan historia de vacunación ni constancia de antecedente de padecimiento del sarampión nacidas a partir de 1970.

A los doce años: vacuna del meningococo C mediante una dosis a los adolescentes de 12 años de edad que no hayan recibido una dosis de MenACWY después de los 10 años de edad. También la del Papilomavirus solo a mujeres y con dos dosis separadas por seis meses.

A los 14 años: vacuna frente a tétanos y difteria tipo adulto.

A partir de los 60 años: se recomienda la vacuna frente al neumococo conjugada a todas aquellas personas nacidas entre el 1 de enero de 1951 y 31 de diciembre de 1961 que no hayan recibido esta vacuna previamente. En 2022, se ampliará hasta el 31 de diciembre de 1962. Además, se recomienda la vacuna contra la gripe a partir de los 65 años.

Vacuna de la varicela: el SAS recomienda una vacunación de rescate hasta los 50 años que no refieran antecedentes de haber pasado la varicela ni se hayan vacunado.

Más detalles de la campaña de vacunación en Andalucía aquí.