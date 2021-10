El debate sobre el estado de la comunidad en Andalucía constató este miércoles en su primera jornada, que la negociación del Gobierno de Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) para aprobar los presupuestos de 2022 ha encallado, tanto en la vía con el PSOE, con acusaciones mutuas de no querer el acuerdo, como con Vox, que ya avanza una previsible enmienda a la totalidad.

En un debate protagonizado por los presupuestos, que aprobará el Gobierno la próxima semana, el presidente, Juanma Moreno (PP), y el PSOE se han responsabilizado de no buscar el diálogo y han dado por hecho que la otra parte no quiere pactar las cuentas, cuyo debate de totalidad en la Cámara tendrá lugar el próximo 24 de noviembre.

Además, Vox ha dado un ultimátum de siete días a Moreno para cumplir lo pactado anteriormente en otros acuerdos y, si no lo hace, ya ha anunciado una enmienda a la totalidad la semana que viene.

Atasco en la negociación

Las posiciones del Gobierno y el PSOE han sido una demostración más del atasco de la negociación, que ya se hizo patente el martes cuando el vicepresidente, Juan Marín (Cs), rechazó lo que consideraba un «chantaje» y un «ultimátum» del líder del PSOE-A, Juan Espadas, y le advirtió de que «se iba a quedar esperando» en este debate.

Sin embargo, tanto el Gobierno como el PSOE se resisten a dar por rotas oficialmente las negociaciones y no se descartan nuevas reuniones entre el consejero de Hacienda y los socialistas, aunque estos últimos endurecieron visiblemente ayer su discurso.

Moreno cree que el PSOE no quiere apoyar los presupuestos y solo busca «excusas» porque no se atreven a decirlo, por lo que ha lamentado que el partido no haya cambiado con su nuevo líder y sea «el mismo, el antiguo, el del pasado».

«Todo son excusas para decir lo que no se atreven a decir, que no quieren aprobar los presupuestos», manifestó el presidente andaluz, que les ha emplazado a «reflexionar» y «serenarse» en las próximas tres semanas hasta el debate de totalidad de las cuentas.

Espadas, que no es parlamentario pero asistió a la sesión de apertura del debate, lamentó el «cinismo» y el «engaño» de Moreno, opinó que «tienen muy claro que no quieren dialogar» y defendió que las palabras de Marín «son la mayor falta de respeto que se puede hacer a un partido que te hace una oferta de acuerdo; es él quien ayer (por el martes) terminó el diálogo con el PSOE».

Turno de Ángeles Ferriz

En esa línea, la portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, cree que Moreno «ha desperdiciado una oportunidad histórica» de llegar a un acuerdo entre ambos partidos para los presupuestos por su «ceguera política y su dependencia de Vox». Férriz dijo a Moreno que «ya no engaña a nadie» aunque juegue a interpretar el papel del «bueno de la película», y aseveró que «su palabra no vale nada».

Vox, hasta ahora socio parlamentario para los presupuestos, prácticamente descartó ayer su apoyo, ya que dió a Moreno solo una semana más: «Si no cumple con Vox, si presenta los presupuestos el día 3 calculo que el 4 estará presentada la enmienda a la totalidad», dijo su portavoz, Manuel Gavira. Moreno advirtó a Gavira de que si hacen «caer» a su Gobierno, irremediablemente la alternativa será la «izquierda y la izquierda más radical».

Prórroga de los presupuestos

Si PSOE y Vox tumban las cuentas inevitablemente se prorrogarán los presupuestos actuales y, aunque Moreno insiste en que quiere agotar la legislatura hasta final de año, avisa de que si se siguen impidiendo decretos y otras leyes importantes esos partidos llevarán a Andalucía «a un callejón sin salida», las elecciones.

En ese sentido, Moreno aseguró que el Gobierno bipartito está dispuesto «a negociar hasta la extenuación con todos los grupos políticos» para sacar adelante las cuentas del 2022, «que no será pólvora para fuegos artificiales sino abono para las reformas». A su juicio, se trata de un presupuesto «vital» par la recuperación económica y para la mejora de los servicios públicos. Su cifra récord de 43.814 millones se pondrá al servicio, dijpo, de la reconstrucción de la economía tras la pandemia.

La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, acusó a Moreno de «despreciar» con sus políticas a la mayoría social de la comunidad y lo ha comparó con la anterior presidenta socialista, Susana Díaz, al sostener que «también despreció» la contestación social y las movilizaciones de la sanidad.

Nuevas medidas

Más allá de la polémica presupuestaria, Moreno hizo en el debate una defensa de la gestión sanitaria de su Gobierno durante la pandemia y anunció medidas en diferentes sectores para el final de legislatura, las más destacadas dirigidas a los jóvenes.

Anunció que se va a aprobar una línea de ayudas a la contratación indefinida con prioridad para los menores de 30 años desempleados, con un presupuesto de 100 millones, y otra de 120 millones para favorecer las oportunidades laborales de los jóvenes.

A ésta sumó la implantación el próximo año de la Tarjeta Joven de Transporte, que se podrá usar en las nuevas áreas metropolitanas con un descuento del 50%, que podrá llegar al 100% para las familias numerosas.

Avanzó que a partir del 1 de diciembre se incluirá en el calendario la vacuna contra la meningitis B, conocida como Bexsero, por lo que será gratis, así como que se adelantará una semana la vacunación con Jansen contra el coronavirus. También informó de que habrá una ayuda económica de 22 millones para las residencias por los gastos del covid y el incremento en un 2,6 % el coste-plaza para los centros para personas con discapacidad.

Moreno destacó que las políticas de Educación aumentarán el próximo año en más de 600 millones y dijo además que en el 2022 se convocarán más de 4.000 plazas para maestros y profesores de música y artes escénicas.

Financiación autonómica

La Junta impulsará durante el primer trimestre del 2022 una alianza por la industria en Andalucía y mejorará las condiciones laborales del Infoca, informó en su discurso. El presidente, que aludió en varias ocasiones al «castigo» del Gobierno central a Andalucía y a la falta de cogobernanza, lamentó la posición del Ejecutivo de la nación en la negociación de la PAC y en el reparto de los fondos europeos, y pidió a la Cámara un respaldo unánime para reformar la financiación autonómica.

En el debate con la oposición, la sanidad ocupó un papel preponderante. Juanma Moreno se comprometió a llevar a cabo una reforma integral de la sanidad publica, medida que calificó como la «más acuciante». Defendió que el sistema sanitario vuelve a ser una «prioridad» en el presupuesto de 2022 con un crecimiento de 1.100 millones, hasta situar la inversión en 13.000 millones. «Hemos puesto muchos recursos para sostener y proteger nuestra sanidad pública como los 34.000 millones invertidos en tres años y casi 50.000 millones cuando acabe la legislatura. Nunca en la historia se han puesto tantos recursos al servicio de la salud de los andaluces», sostuvo.

Críticas de la oposición

Sin embargo, la portavoz socialista, Ángeles Férriz, comenzó su intervención reprochando al presidente de la Junta el despido anunciado de 8.000 de los 20.000 sanitarios contratados para reforzar la sanidad. La portavoz del PSOE citó textualmente unas palabras del presidente de la Junta en el último pleno de la Cámara: «Yo ya le digo que esos 20.000 sanitarios no van a ir a la calle». «Eso me dijo usted a mí en la casa de todos los andaluces; dio su palabra aquí de que no los iba a despedir, es evidente que su palabra no vale absolutamente nada», subrayó.

En línea similar, la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, reprochó al presidente que «si tiene más dinero que nunca en la historia, por qué la sanidad y la educación están peor que nunca. Hay más lista de espera, usted habla de la macrocifras pero en los colegios las familias pagan a escote determinados servicios», criticó. También cuestionó, «pese» a su promesas la política social del Gobierno de PP y Ciudadanos al sostener que aumentado la pobreza y que Andalucía sigue teniendo a las quince barriadas más pobres de España. Moreno rechazó la Andalucía «catastrófica» que a su juicio dibuja nieto, y reivindicó que está gobernando para la «mayoría» y no para una minoría y que se está acometiendo un «cambio tranquilo» en esta comunidad.

Discurso de Vox

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, llegó a decir en su exposición que, sin la pandemia, Moreno no llevaría tres años gobernando, al menos con el apoyo de Vox. Reiteró que el Gobierno andaluz lo tiene «muy sencillo» para contar con su apoyo «si cumple» lo recogido en el acuerdo de investidura y en los tres acuerdos presupuestarios anteriores, «pero si hay un punto pendiente de cumplir» cuando el Consejo de Gobierno apruebe el anteproyecto la semana que viene «no tendrá nuestro apoyo». Juanma Moreno achacó la dura exposición de Gavira a que quiere un adelanto electoral.

El debate sobre el estado de la comunidad, del que se ausentan los diputados no adscritos de Adelante Andalucía como protesta por no tener turno de intervención (Teresa Rodríguez criticó la falta de compromiso de Morenoy lo tildó de «gran comercial por su capacidad para vender y anunciar cosas que no son tan importantes»), continuará hoy con el turno del PP y Cs y la presentación de las propuestas de resolución.