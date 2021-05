El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, se mostró ayer convencido de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), adelantará las elecciones andaluzas al próximo otoño. «Creo que habrá elecciones en Andalucía en otoño. Quiero y lo creo», dijo en declaraciones a esRadio, recordando que Juanma Moreno es presidente de la Junta, «gracias a los votos de Vox».

Sus manifestaciones, y las de la víspera del líder de Vox, Santiago Abascal, anunciando que no respaldarán el presupuesto de la Junta en el 2022 tras aceptar Andalucía participar en la ayuda a Ceuta alojando a 13 menores inmigrantes, provocaron de nuevo el rechazo de las formaciones políticas andaluzas, empezando por el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, que aseguró que «Vox no va marcar la agenda del Gobierno andaluz y crear inestabilidad». «No se lo voy a permitir, es mi responsabilidad».

Marín opinó que la estrategia de Vox de forzar una convocatoria electoral en Andalucía «le va a salir mal porque no va a ver elecciones. «Nos pagan el sueldo para solucionar problemas, no para crearles más problemas a los ciudadanos», aseveró el vicepresidente de la Junta, para quien «el señor Gavira, que es abogado, sabe que no puede pedir incumplir la Ley de Extranjería». «No pueden poner en peligro el cambio político en 2018 por un puñado de votos», aseguró Marín.

Igualmente, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, dijo ayer en Barbate (Cádiz) que el Gobierno andaluz «es fuerte y estable», pues «lo llevan intentando desestabilizar desde que empezó la legislatura y lo que hacen cada vez que recibe un zarandeo es robustecerlo». Bendodo insistió en que se va a culminar la legislatura «por mucho que un partido u otro plantee adelantos electorales».

A su vez, el vicesecretario general del PP andaluz, Toni Martín, dijo que Vox «es libre de tomar sus decisiones» pero advirtió que «si se opone a medidas que son beneficiosas para los andaluces tendrá que explicarlo luego». A su juicio, «los andaluces no van a entender que tumben los presupuestos de la recuperación tras la pandemia por haber acogido a trece niños en situación de desamparo» y que se paralicen unos 40.000 millones de euros para invertir en sanidad, vacunación, educación y empleo.

Pero el portavoz del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira dijo ayer que llegar a un acuerdo sobre los presupuestos de 2022 «sería absurdo» porque se produciría sobre un «incumplimiento anterior» del Gobierno andaluz. «No tendría sentido que intentásemos llegar a un acuerdo sobre un nuevo presupuesto cuando hay puntos pendientes que todavía no se han cumplido», manifestó.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, consideró «infame» que se use a trece niños para poner de rodillas al Gobierno andaluz y aseguró que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno «no abre la boca, ni le para los pies» a los ultraderechistas porque «les debe el sillón».