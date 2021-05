La secretaria general del PSOE de Andalucía y precandidata a las primarias para la Presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, aseguró ayer que el presidente, Juanma Moreno, «dejará de hablar de adelanto electoral en cuanto pasen las primarias porque sabe que le ganaremos y volveremos a la Junta». Díaz realizó estas declaraciones durante un encuentro con militantes en Constantina (Sevilla), en el que también destacó que no ha pedido permiso «a nadie» para presentarse a las primarias porque sólo se debe a la militancia del PSOE de Andalucía. La precandidata socialista aseguró que tiene «ganas, fuerza, ilusión y la madurez necesaria para hacer otras cosas en el gobierno, no lo mismo», y que apuesta por «un partido abierto, que se respete, que no haya presiones ni empujones por medio».

Por su parte, el alcalde de Sevilla y precandidato en las primarias del PSOE-A, Juan Espadas, afirmó ayer que la Junta debe ser «pegamento» para la población «ofreciendo alternativas y garantizando todas las prestaciones» y servicios públicos a todos los municipios. Espadas, que protagonizó varios actos con militantes en los municipios almerienses de Serón, Olula del Río, Cantoria y Vélez Rubio, abogó por un modelo de gobierno capaz de generar las condiciones adecuadas para que «cada uno viva con calidad de vida donde quiera». Y resaltó la necesidad de fomentar el empleo juvenil.