El diputado de Vox por Cádiz en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, pidió ayer que el Gobierno de Juanma Moreno "rectifique" en cuanto a las medidas impuestas de cara a las próximas semanas y levante las restricciones a los andaluces "como se hace con los turistas extranjeros". "Los hosteleros andaluces vuelven a estar bajo mínimos de cara a la temporada con más afluencia de turistas en Andalucía", lamentó Manuel Gavira, a la vez que subrayó que no entiende "en qué fundamento sanitario se basan estas restricciones de cara a la Semana Santa impuestas por el presidente".

El diputado de Vox por Cádiz criticó en un comunicado que el conjunto de los españoles no pueda moverse con total normalidad y los andaluces no pueden trasladarse entre las provincias de la comunidad, "pero sí se permite la llegada de turistas extranjeros". Siguiendo esa línea, explicó que "estos pueden llegar hasta nuestro país y moverse" por lo que considera que "no tiene sentido que los andaluces no puedan hacerlo".