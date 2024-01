La senadora del PP de Córdoba y portavoz de Agricultura en el Senado, Lorena Guerra, junto al alcalde de Priego de Córdoba, Juan Ramón Valdivia, y a la senadora Cristina Casanueva mantuvieron un encuentro con la Denominación de Origen Priego de Córdoba para abordar la situación del sector.

Guerra, en declaraciones a los medios de comunicación, mostró el apoyo del Partido Popular al sector primario en general y al sector olivarero de la provincia en particular.

«Queremos conocer de primera mano los problemas que se encuentran en su día a día, y las necesidades que debemos salvar para que el sector crezca y genere riqueza y desarrollo económico para nuestros municipios. Los agricultores y ganaderos son los garantes de la continuidad de la vida en el mundo rural y debemos estar con ello, ayudarlos y apoyarlos en todo lo que podamos», afirmó la senadora.

Guerra lamentó el «mal momento» que vive el campo andaluz y cordobés debido a la pésima PAC que ha negociado el ministro Planas, «una PAC con menos presupuesto, más burocracia, más restricciones y más obligaciones para el agricultor. Lejos de mejorar, la mala negociación de esta nueva PAC ha supuesto un mazazo para el campo andaluz y cordobés que pierde se mire por donde se mire», comentó.

El Gobierno de España no se está preocupando por los problemas que tiene el sector, afirmó la senadora, problemas como unos costes de producción cada vez más altos, precios de venta que no compensan con estos incrementos, una competencia desleal importante y desgraciadamente la sequía, «que nadie tiene la culpa de que no llueva pero si hay que poner remedio a esta situación con más inversiones y más actuaciones por parte del Gobierno de España».