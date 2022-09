La Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba recupera su formato tradicional tras la pandemia

La Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico de Los Pedroches, que se celebrará entre los días 6 y 8 de octubre en Villanueva de Córdoba, recupera este año su formato tradicional, abandonado durante el periodo de la pandemia, pero incorpora alguna de las propuestas materializadas en las últimas convocatorias.

En esta 22 edición, según ha explicado el alcalde de la localidad jarota, Gabriel Duque, el evento recupera su parte expositiva, así como sus conocidos concursos de corte de jamón, tanto comarcal (que se celebrará en la plaza de España) como el nacional que tendrá como punto de celebración el pabellón polideportivo. Para el concurso por el mejor jamón de bellota 100% de Los Pedroches, el regidor ha señalado que se han presentado 12 empresas. En la feria serán 13 las firmas que expondrán.

Así, en cuanto al formato que presentará el certamen, se ha destacado en la presentación que se contará con las habituales instalaciones como son el Polideportivo, el CIE o las tradicionales carpas. Además, se ha incorporado una experiencia que se inició el año pasado denominada el Túnel del Jamón en el que en una misma ración los visitantes pueden degustar producto de distintas empresas. El alcalde ha señalado que fue una iniciativa muy bien acogida en su primera convocatoria y se ha visto conveniente incorporarla a esta cita, que ya se ha convertido en todo un referente nacional para la promoción y difusión del jamón ibérico 100% de bellota y que convierte a Villanueva de Córdoba en el centro nacional de este producto durante unos días.

Entrando en los detalles de los actos, Duque ha señalado que los días previos a la celebración se ofrecerán cursos de cortado de jamón a los vecinos del municipio, porque es una actividad muy demandada por las empresas del sector, ya el corte es fundamental a la hora de hacer promociones y presentaciones del producto.

La inauguración oficial tendrá lugar el jueves, jornada en la que también se dará a conocer al ganador del concurso al mejor jamón de la DO, al que optan 12 piezas de otras tantas empresas amparadas por la marca de calidad. La visita a los expositores y las zonas de degustación está reservada para el viernes y sábado, cuando ya se podrá tomar parte en el ya citado túnel del jamón. Entre las actividades paralelas también se encuentra un Showcooking a cargo del cocinero Juan Pozuelo y otras de carácter recreativo como paseos a caballo o visitas a la dehesa.

En la presentación han participado también la presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), Dolores Amo; el presidente de la DO Los Pedroches, Antonio Jesús Torralbo, y el delegado territorial de Agricultura, Francisco Acosta.

El presidente de la DO puso de manifiesto el mérito de las personas y empresas que trabajan por la DO, como los 650 ganaderos y las 20 industrias, porque “son ellos la base fundamental de nuestro trabajo y son cada vez más las empresas y los criadores que apuestan por entrar en nuestro sello”, lo que supone una gran noticia, porque la entidad no deja de crecer.

Al respecto, Torralbo ha indicado que los resultados de la DO están, pese a las circunstancias, siendo bastante positivos puesto que a 31 de agosto ya se ha vendido un 40% de la producción con respecto a cifras históricas, a falta del último cuatrimestre que es cuando se produce el mayor volumen de ventas.

Por su parte, Dolores Amo ha mostrado una vez el apoyo del Iprodeco y la Diputación a este certamen que “pone en valor un territorio y sus productos endógenos”, como es el jamón ibérico, valorando especialmente el trabajo desempeñado por ganaderos e industria para conseguir la máxima calidad en el producto y a la DO y demás entidades por mantener una de las ferias más importantes de la provincia.

El delegado de Agricultura, Francisco Acosta, ha defendido la excelencia del producto de Los Pedroches, al que ha definido como “único en el mundo”, por eso defendió la conveniencia de eventos como estos para que se conozca lo que considera “la joya de la corona” de la gastronomía cordobesa.