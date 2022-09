El aceite de oliva llega a los 4 euros

¿Qué está pasando para que el aceite de oliva alcance su máximo valor desde 2017? ¿Subirá el precio mucho más de los cuatro euros? Las respuestas a estas dos cuestiones apuntan a la llegada o no de lluvias suficientes durante septiembre u octubre para que el agua atenúe los problemas que está planteando la sequía en los olivos y la recuperación del leñoso más extendido en la provincia. Por lo pronto, en Córdoba, como sucede en otras provincias productoras, ya se están haciendo operaciones de venta de virgen extra a más de cuatro euros, aunque aún son escasas y para zumos de la aceituna de máxima calidad. La Delegación de Agricultura situaba en su último informe el precio del virgen extra en 3,85 euros por kilogramo, un valor que no se observaba en la provincia desde la campaña 2016/2017, cuando el virgen extra llegó a 4 euros en el segundo trimestre del año, aunque por debajo del récord marcado en agosto de 2015 (4,30 euros por kilo). Además, las diferencias con el resto de calidades no son significativas: el virgen alcanza los 3,75 euros por kilo y el lampante, los 3,60. En el Poolred el valor máximo del virgen extra llegó el viernes a 4,23 y el virgen, a 3,93.

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias en Córdoba, Rafael Sánchez de Puerta, considera que la demanda alta tras la invasión de Ucrania y las malas expectativas para la próxima campaña están provocando esta subida de precios. «A la situación de Ucrania y el aumento de la demanda hay que unir las perspectivas de una campaña por debajo del millón de toneladas en España en la cosecha 2022/2023», explica Sánchez de Puerta. «La cosecha de aceite está regulada por la pluviometría. Si llueve y hay baja producción, los precios se incrementan, lo que solo se puede atenuar por un buen año de agua», añade el presidente de las cooperativas cordobesas. Eso sí, todo lo que sea subir de los 4 euros «es una catástrofe, porque significará que no está lloviendo». Con estos valores en origen, Sánchez de Puerta indica que el litro de virgen extra envasado llega al consumidor a unos cinco euros, lo que puede incidir en una caída del consumo. Hasta finales de julio, las existencias de aceite que tienen las almazaras almacenadas ascienden a 406.151 toneladas en España, de las que 78.409 están en Córdoba y 176.442 en Jaén. Al aceite que tienen sin vender las almazaras hay que unir 271.800 toneladas de envasadores y operadores y 20.000 que hay en el Patrimonio Comunal Olivarero. Expertos advierten de la incidencia que tendría en el consumo una cotización elevada El gerente de la olivarera Canoliva, José Cano Vico, indica que se están superando los 4 euros en algunas operaciones por parte de la oferta (no por la demanda), aunque reconoce que estos precios «son prohibitivos para la economía» y los niveles por encima de los 4 euros se deben a pocas operaciones. Cano Vico explica que al final de la campaña (30 de septiembre) se llegará con un buen volumen de aceite almacenado. «Lo que pase a partir de ahí dependerá de las lluvias del comienzo del otoño, añade. «Si caen en el inicio de la nueva campaña 50-60 litros, cambia el panorama», puntualiza. El gerente de Canoliva también advierte de lo que significaría precios por encima de los 4 euros: «No me gustaría que subiera de ahí, porque el consumo se vería afectado y puede haber trasvase del consumo a otras grasas vegetales». Por lo pronto, Cano Vico destaca que la «incertidumbre» es lo que está marcando el mercado del aceite de oliva en las últimas semanas. El agente comercial de aceite de oliva, Juan Morales, estima que hay existencias suficientes para abordar el comienzo de la nueva campaña, aunque apunta también a la meteorología para analizar la evolución del mercado. «Se están haciendo operaciones, pocas, a 4 euros para aceites top, pero el valor medio está entre 3,90-4,00 para el virgen extra, el lampante está en 3,8 euros y el virgen se sitúa en 3,85», precisa Morales. «Al envasador le está costando pagar más de 4 euros, porque hasta que se repercuta el precio al consumidor puede pasar tiempo», explica el operador de aceites. «Todo dependerá de si llegan las lluvias, lo que relajaría el mercado. Si no llueve, subiría el precio aún más», señala Juan Morales. El valor del aceite de oliva, trasladado al IPC, no ha dejado de subir para el consumidor desde abril del 2021 en comparativa interanual, llegando a la subida máxima el pasado mes de abril en España, cuando se incrementó un 42,5% respecto al mismo mes del 2021. El precio del aceite de oliva en julio estaba un 16,9% más caro que un año antes para el consumidor.