La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, advirtió ayer del «riesgo extremo» de incendios que se producirá este fin de semana en las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla a causa de la ola de calor. «Las mayores complicaciones vienen algunas veces no en la ola de calor, sino cuando finaliza», dijo en declaraciones a los medios antes de participar en una reunión de coordinación del Plan Infoca en Almería, reclamando a los andaluces prudencia durante el próximo puente. No obstante, insistió en que puede ocurrir como «lo que ocurrió ya en Almonaster (Huelva) el año pasado. Que cuando terminó la ola de calor, vienen episodios, en este caso fundamentalmente de viento fuerte de rachas cambiantes, y eso dificulta la extinción de incendios». «En este momento las olas de calor más extremas en nuestra comunidad autónoma las esperamos en Córdoba, Jaén y Sevilla, donde mañana tendremos un riesgo extremo. Y esperemos que estas circunstancias no vengan acompañadas de aparato eléctrico o de fuertes vientos», incidió la consejera, quien destacó la labor de los 4.500 efectivos del Plan Infoca.