La policía investiga si el terrorista mató al joven que se saltó un control

Los Mossos están investigando si Moussa Okabir, el presunto autor del atentando ocurrido este jueves en la Rambla, es la persona que apuñaló al con conductor del Ford Focus hallado muerto en el interior de su vehículo en la carretera de Sants Just Desvern tras saltarse un control policial, según las fuentes cercanas a las pesquisas. Por lo tanto, la muerte se produjo por la agresión del terrorista y no por los disparos de los agentes que estaban en el control y que participaban en el operativo desplegado para dar caza al autor del atropello masivo.

El fallecido era el propietario del vehículo y, por lo tanto, no participó en el atentado. Sería una víctima más del suceso -- Se trata de un joven de 35 años de Vilafranca del Penedés que había sido cooperante en varios países, entre ellos Haití--. La policía baraja la hipótesis de que la persona muerta no condujese el vehículo y que del conductor pudiera ser el autor de la masacre huido. Está probado que en el coche había dos personas.

El hombre muerto permaneció en su puesto dentro del coche durante un tiempo, tras comprobarse que no respiraba. Los Mossos no sacaron el cadáver hasta que no comprobaron que en el vehículo no habían explosivos. Se desconoce la identidad del conductor.

"El propietario del vehículo es el fallecido y habría una persona más que podría estar vinculada al coche y que podría ser la que atentó" en las Ramblas, ha asegurado a RAC-1 El 'conseller' de Interior, Joaquim Forn, aunque ha dejado abierta la posibilidad de que el suceso estuviera desvinculado del atentado de la Rambla.