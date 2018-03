Pedro Sánchez dice que no apoyará los PGE porque no salvarán las pensiones

El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, dejó dos cosas claras ayer en Córdoba: que el PSOE no apoyará los Presupuestos Generales del Estado por más que el PP quiera supeditar la subida de las pensiones mínimas a estas cuentas, y que si el sistema de pensiones en España no funciona es por «falta de voluntad política, no de recursos». «No vamos a entrar en las tretas del PP porque no aprobar los PGE no va a resolver la cuestión de las pensiones», advirtió Pedro Sánchez ayer para añadir que el PSOE es «la alternativa» y que «para muletas el PP ya tiene a Ciudadanos». No fue ésta la única pildora que soltó, por cierto, sobre C’s, partido al que acusó de haberse «quitado la careta» el 8-M y de representar al «neoconservadurismo» en un país que necesita «una alternativa de izquierdas».

Sánchez hizo estas declaraciones en el transcurso de una asamblea abierta celebrada ayer en Fepamic, y en la que después de su discurso se sometió a las preguntas de los asistentes, entre los que había varios cargos públicos y orgánicos del PSOE. Antes del acto, Sánchez tuvo un breve encuentro con los trabajadores de Tanatorios de Córdoba, que estaban protestando en la puerta.

Antonio Ruiz, Pedro Sánchez e Isabel Ambrosio, ayer, instantes antes de la celebración de la asamblea abierta del PSOE en Córdoba. Foto: SÁNCHEZ MORENO

El secretario general del PSOE fue presentado por la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y por el secretario general del PSOE cordobés y presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, quienes defendieron el sistema de pensiones por «justicia social» y agradecieron a su secretario general haber «abanderado» esta causa poniéndose del lado de quienes «más nos necesitan en este país».

RAJOY, ENEMIGO DEL PENSIONISTA // En su intervención, Sánchez acusó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de haber «bajado los brazos para resolver el grave déficit de la seguridad social» y de no haber entendido lo que está ocurriendo en la calle con la reclamación de los pensionistas. «Rajoy es el enemigo declarado de los pensionistas», dijo. Además, lamentó que el presidente no diera «ninguna respuesta» a las muchas preguntas planteadas ayer en el Congreso y que haya contestado con «regateos, parches y ocurrencias». En cualquier caso, para el líder socialista «hay recursos» para mantener el sistema de pensiones, porque «es viable», pero que lo que «falta es voluntad política» para mantenerlo. En esta línea, se preguntó qué «causa exótica» convierte a España en el único país de la UE que aplica una subida del 0,25% a las pensiones, en lugar de indexarla al IPC o al incremento salarial, y responsabilizó al PP de haber «volado el Pacto de Toledo» en 2013 al instaurar esa subida para la revalorización de las pensiones. También acusó a Rajoy de haber dejado la hucha de las pensiones «en 8.000 millones, cuando el PSOE la dejó en 68.000 millones de euros», y consideró que la decisión del Gobierno central de recurrir a créditos bancarios para poder pagar las pagas extraordinarias de los jubilados es la «constatación de su fracaso».

Por todo, la propuesta socialista pasa por derogar la reforma laboral, racionalizar los gastos de la Seguridad Social y abrir el debate sobre la financiación de las pensiones. Por último, Sánchez llamó a la militancia a ganar las elecciones «para tener de nuevo una magnífica alcaldesa en Córdoba; para que vuelva a ser Susana la presidenta de Andalucía y para que el PSOE vuelva a gobernar este país, que falta le hace», concluyó.