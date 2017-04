De lo particular a la construcción del espíritu andaluz

El formato de Los desayunos de CÓRDOBA concluye con las preguntas que hacen los invitados al acto que, en esta ocasión, obtuvieron las diversas percepciones de los cuatro intervinientes: el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y presidente de los empresarios malagueños, Javier González de Lara; el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz; el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, y el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGC), Gerardo Cuerva.

El director de CÓRDOBA, Francisco Luis Córdoba, resumió algunas de las cuestiones formuladas por el público.

-Son muchos los que han preguntado sobre los Presupuestos Generales del Estado, un tema que por actualidad parece de obligado cumplimiento. ¿Consideran que Andalucía ha resultado perjudicada? ¿Habría que pedir la nacionalidad andaluza como Cataluña para lograr más infraestructuras? Ironizan otros...

Responde González de Lara.

--Casi está todo dicho. La inversión tiene que ser productiva y los presupuestos son lo que son. Comprendemos las circunstancias, el momento político e institucional, donde hay que negociar con más fuerzas y se deben a pactos de gobernabilidad, pero son unos presupuestos muy limitados, restrictivos y decepcionantes. No crecen en la proporción que la demanda y el sector productivo lo hace. Somos los primeros en ser solidarios, pero después del año 2016, que prácticamente se perdió en lo político, hay sectores como el sector de la obra pública que no puede resistir más esta crisis, se va a hundir y no vamos a poder hacerle el boca a boca. Y no vamos a poder resucitar a un sector básico en generación de empleo y riqueza. Se trata de construir una mejor Andalucía, vertebrarla mejor y además ayudar a la creación de empresas.

Responde Gerardo Cuerva.

--Totalmente de acuerdo con mi presidente, pero solo por completar. Lo importante es el cumplimiento del presupuesto. Si miráramos las hemerotecas, ¿cuántas veces está presupuestada la llegada del AVE a Granada? El problema es la ejecución de los presupuestos. Hay que hacer un seguimiento de lo ejecutado, que es mucho más importante que el presupuesto en sí.

Responde Miguel Rus.

-No sé si vamos a tener que pedir la independencia para pedir el plan de infraestructuras que necesita nuestra tierra, pero Andalucía está castigada. Necesitamos el cumplimiento de ese presupuesto. Lo que se ponga que se haga. El problema que tenemos es de planificación presupuestaria, no sabemos cuándo se van a hacer las infraestructuras necesarias para garantizar la vertebración de nuestra tierra.

-Hay reiteradas preguntas que insisten en saber qué balance hacen del eje de ciudades andaluzas. Siendo la distancia entre Córdoba y Sevilla menor que la que hay entre algunos barrios de Madrid, ¿por qué se colabora tan poco?

Responde Antonio Díaz.

-Lo más importante es que el proyecto se ha hecho. Que por primera vez cuatro ciudades como las que estamos representando han decidido hacer algo en común. Fijaros lo complicado que es eso. ¿Hechos reales? Pues fundamentalmente se ha hecho la marca, varias visitas a Japón y hay otras previstas a la India y EEUU con un paquete cultural y turístico de las cuatro ciudades. Lo importante es que ha cambiado la mentalidad y hay que seguir profundizando en redes, smart citys y en sinergias conjuntas.

-Hay en las preguntas un juego insistente de luces cortas y largas, porque se insiste en que hay una luz muy corta sobre el sector turístico. ¿No nos estamos centrando con una luz corta y visión miope en esa cooperación solo en el turismo?

Responde Gerardo Cuerva.

-Totalmente de acuerdo. Sin duda. Debemos ser atractivos, Andalucía debería convertirse en un polo de atracción empresarial a nivel mundial. Ha habido acontecimientos importantes en Europa, por qué se posiciona Barcelona o Madrid y no lo hace Andalucía. Por qué no somos capaces de creernos que una empresa que llega a Málaga es bueno para Granada y Córdoba. Ese sería a el punto de inflexión: creernos que el sur de Europa es mucho sur de Europa y debiéramos venderlo mejor.

-¿Sigue habiendo dos andalucías, dos velocidades?

Responde González de Lara.

-Los territorios se basan en su desarrollo. Eso es ancestral y no lo vamos a discutir: hay provincias muy dinámicas, pero al final todo acaba en la infraestructura. Si Almería la comunicas bien, Almería es un cañón económico. No se trata tanto de comparar quién está más desarrollada, como ver cómo podemos colaborar entre nosotros. Debemos tener un punto de vista más global para saber qué necesitan las empresas para ser más competitivas. Necesitamos, precisamente, incrementar el número de las empresas. Necesitamos más empresa, más densidad de ellas por habitante, y más tamaño. Cinco de cada diez empresas andaluzas no tienen más de diez trabajadores. Ese factor es importantísimo para definir el modelo de desarrollo. Todo eso se tiene que complementarse con unas adecuadas infraestructuras. Aquí hay tanto en común que nos sobra y nos basta.

Responde Gerardo Cuerva.

-¿Por qué nos martirizamos en buscar el problema cuando no lo hay? Europa tiene un problema grave respecto a su cohesión y la única solución que se ha visto es adaptar la velocidad de cada territorio a sus necesidades. En Andalucía estamos empeñados en hacer piscinas municipales en cada barrio. Equivocación. Esa no es la solución. ¿Por qué no sacamos lo mejor de cada una de las provincias para hacer el mejor equipo del mundo?