La inversión en Córdoba será un 65% menor que la media nacional

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado contempla una inversión en Córdoba que es un 65% inferior que la media nacional. Los datos se obtienen al comparar el dinero que prevé para cada provincia el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2017, presentado el martes en el Congreso de los Diputados y que aún puede sufrir cambios, ya que está abierto el plazo para las enmiendas y el PP deberá lograr apoyos para sacarlos adelante. Si se suman las cantidades previstas para cada provincia y se dividen entre todas, el resultado es que la media de inversión estatal para cada una asciende a 165,3 millones de euros, cantidad mucho más elevada que los 57,88 millones con los que contará Córdoba capital y su provincia para llevar a cabo distintos proyectos. Si en la comparativa nacional Córdoba queda en mal lugar, tampoco sale muy bien parada en la andaluza, ya que sus 57,88 millones la sitúan un 60% por debajo de los 144,5 millones de inversión media por provincia dentro del territorio andaluz.

EN EL PUESTO 44 / No hay que olvidar que Córdoba está entre las nueve provincias de España que dispondrán este año de menos dinero y ocupa el 44 puesto por la cola (de 52), mientras que a nivel andaluz es la penúltima. Madrid, con 1.005 millones; Barcelona, con 741.5; y Orense, con 505,02, son las que dispondrán de más dinero este ejercicio. En el extremo opuesto están Ávila, con 29, 3 millones; Ceuta, con 29,5; y Melilla, con 37,1 millones, que son las peor paradas de las cuentas. Además de Ávila, Melilla y Ceuta, con menos dinero que Córdoba están Almería, con 54,8 millones; Lérida, con 46 millones; Teruel, con 40 millones; Salamanca, con otros 40; y Segovia, con 38,4 millones de euros.

Si en vez de la inversión total nos centramos en las cantidades que los presupuestos destinan por habitante, los resultados no son más halagüeños. Teniendo en cuenta que a cada español le corresponden 184,66 euros de media y que cada cordobés cae a 73,12 euros, se produce una merma del 60%. Esto significa que cada cordobés recibirá 111,54 euros menos que la media nacional. Además, cada residente de la provincia dispondrá de un 47% menos que la media andaluza, que está en 137,90 euros por habitante. Esto se traduce en 64,78 euros menos por persona.

Córdoba vuelve a ser por segundo año consecutivo la provincia que menos dinero recibe por habitante, 73,12 euros. Hay que tener en cuenta que la inversión per cápita es menor, 69,96 euros, si en el cómputo total no se incluyen los 2,5 millones extra que provienen de Hacienda como transferencia al Ayuntamiento de Córdoba para inversiones en la capital, que en la comparativa nacional se excluyen para homogeneizar los resultados. No obstante, además de Córdoba, dinero extra reciben este año Lorca (3 millones), Almería (496.000) y Melilla (1,2 millones).

Muy por encima de Córdoba están las nueve provincias con más inversión per cápita, que son Zamora, con 1.605,22 euros por habitante; Orense, con 1.603,98; Soria, con 661,11; Huesca, con 573; Palencia, con 488,65; Burgos, con 448,05; Cáceres, con 439,86; Melilla, con 431,44; y Cuenca, con 412,85. En cambio, en los últimos puestos están Salamanca, con 119,16 euros por habitante; Las Palmas, con 116,74; Lérida, con 106.09; Alicante, con 99,13; Toledo, con 90,40; Málaga, con 85,64; Almería, con 77,87; y Córdoba, con 73,12 (69,96 sin los 2,5 millones extra).

Córdoba tampoco queda en muy buen lugar si se compara con otras tres ciudades con un número de habitantes similar, Almería (con 704.297 habitantes), Gipúzcoa (con 717.832) y Gerona (con 753.575). Solo Almería sale peor parada por la inversión, que es algo inferior, aunque no por el dinero repartido por habitante, que es superior. Llama la atención cómo la provincia dispondrá de un 39% menos que Gipúzcoa (94,7 millones) y un 58% menos que Gerona (134,2) en inversión global; así como con un 44% menos que la primera (132,04 euros) y un 59% menos que la segunda (178,13) en dinero per cápita.

Desde el 2007, año previo a la crisis en el que la inversión empezó a caer en Córdoba, cada habitante recibe un 86% menos. La diferencia entre los 507,25 euros por habitante de entonces con los 73,12 de ahora es de 434,13 euros.