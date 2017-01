En Córdoba se produjo el milagro

La joven algecireña Marina Sánchez Arriaza se ha beneficiado de un nuevo éxito médico logrado por el hospital Reina Sofía. A Marina, que estaba al inicio de su segundo embarazo, le diagnosticaron el año pasado en el hospital Punta Europa de Algeciras que padecía un cáncer de ovario, una enfermedad oncológica poco frecuente durante la gestación, ya que en ese periodo los ovarios suelen encontrarse más preservados, y que además es menos frecuente a esas edades.

Cuando esta algecireña de 36 años estaba de 15 semanas de embarazo, le extirparon un ovario y parte del otro ya que en una revisión anterior le habían apreciado muchos quistes. «Tras analizar los tumores me dijeron que eran malignos, así que desde Algeciras me derivaron al hospital Puerta del Mar de Cádiz. En este centro hospitalario me dijeron que nunca se habían enfrentado al caso de una paciente embarazada con cáncer de ovario. Me explicaron la posibilidad de que abortara, pero yo preferí seguir adelante con el embarazo. Empezaron a ponerme ciclos de quimioterapia, compatibles con mi gestación, y en el tercer ciclo, durante una revisión, comprobaron que se me estaba reproduciendo el cáncer otra vez», relata Marina Sánchez. En el hospital de Cádiz comunicaron a esta paciente que la mejor opción era que estudiaran su caso en la Unidad de Cirugía Oncológica Peritoneal del hospital Reina Sofía, que poseía más experiencia en el abordaje de este tipo de cáncer.

«Estando ya de 7 meses de embarazo me propusieron en el Reina Sofía realizarme primero una cesárea para sacar a mi hija María y luego a la semana siguiente operarme para extirparme los tumores y aplicarme la quimioterapia de forma intraoperatoria. Sin embargo, yo veía mucho riesgo y me sentía agotada, entre los tratamientos y lo avanzado de mi embarazo, así que les pedí que unificaran las dos operaciones. Finalmente, el 20 de julio me hicieron las dos intervenciones a la vez. Primero nació por cesárea mi hija, que a pesar de tener solo 33 semanas de vida y de las advertencias de los médicos de que podía nacer más pequeña debido a la quimioterapia, pesó 2,450 kilos y midió 46 centímetros, necesitando solo estar 12 días en la UCI pediátrica. Y después me extirparon a mí los tumores que presentaba por toda la cavidad uterina y del peritoneo, para evitar que la enfermedad vuelva a reproducirse», apunta esta algecireña.

«Estoy muy agradecida a todos los profesionales que me han atendido en todos los hospitales por los que he pasado, en especial al equipo médico y demás sanitarios que me trataron en el Reina Sofía. Tuvieron grandes detalles como poner a los pies de mi cama una foto de mi hija recién nacida que contemplé emocionada después de pasar un día entero en Reanimación tras 7 horas de operación. Me decían continuamente que había ido todo muy bien y me daban fuerza», recuerda esta paciente.

Su pequeña María

«Estuve ingresada nueve días y al cuarto me visitó el entonces jefe de Ginecología, José Eduardo Arjona, quien hizo posible que a partir de entonces pudiera pasar con mi hija media hora cada día», destaca. El pasado martes acabó Marina su décimo ciclo de quimioterapia, 9 recibidos por vía intravenosa y un décimo que le pusieron cuando fue operada en el Reina Sofía. Continúa con sus revisiones, a la espera de sentirse más fuerte con las defensas que le están administrando, ya que su objetivo es poder incorporarse en cuanto sea posible a su puesto como maestra y psicopedagoga en un colegio.

«Todos los días doy gracias a Dios por poder vivir cada momento; por estar con mi familia, que tanto apoyo me ha prestado y me ofrece; por haber podido disfrutar con mi pequeña María de sus primeros Reyes Magos, y de ver crecer sano a mi otro hijo, Ignacio», de 5 años.

El doctor Sebastián Rufián desconoce si ha habido algún otro caso anterior en España o el mundo de una embarazada con carcinomatosis peritoneal que haya podido completar su embarazo, dar a luz, ser operada y tratada con quimioterapia a la vez de su enfermedad, ya que en la literatura científica, por el momento, no se ha publicado, por lo que resalta la importancia de haber logrado este avance en el Reina Sofía.