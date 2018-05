"Bajo el paraguas de los autónomos hay seis millones de votos"

Finalizada la intervención central de Lorenzo Amor, el presidente de ATA contestó a las preguntas de los invitados, seleccionadas por el director de Diario CÓRDOBA, Francisco Luis Córdoba. La primera fue directa.

-¿Cuándo dejará de ser ATA una empresa familiar?

-Los «cinco locos» que pusieron en marcha ATA designaron a mi padre presidente. Aquí están dos de ellos, Alejandro Martín y Luis Muñoz. En aquel tiempo yo no confiaba en lo que estaban creando. Pero ante el empuje que tuvieron en esos primeros años, estando ya trabajando en Extremadura de agente comercial, me dijo mi padre: «Oye, ¿y tú por qué no intentas poner en marcha una asociación en Extremadura? Y así empecé, colaborando. En el año 2000 recibí el encargo, como coordinador general, por parte de la junta directiva de Andalucía, de poner en marcha la Federación. Esa organización tiene ahora 320 personas y una directiva de 36 miembros. Hoy me siento orgulloso de tener a mi hermano Rafael de presidente de ATA Andalucía porque así lo ha decidido la directiva. Quiero recordar que en una asamblea general compuesta de 500 compromisarios, 470 votaron la candidatura que yo presentaba, siendo el único Amor de apellido en la lista. El que piense que ATA es una empresa familiar, le invito a que conozca la sede central, que está en Córdoba, donde hay 40 personas dando servicios para toda España desde esta ciudad. Hay muchas comunidades y organizaciones, también administraciones, que han apretado para llevarse la sede a su territorio, pero yo les digo que mientras sea presidente no voy a cambiar la sede social de ATA, que seguirá estando en Córdoba. (Aplausos).

-Enhorabuena por su clarividente exposición sobre el derrotismo español, pero ¿qué medidas habría que adoptar para revertirlo?

-La solución al derrotismo es generar confianza y estabilidad. Nuestra economía depende día a día del consumo. Un detalle: el martes se perdieron (en bolsa) tantos millones de euros como lo que la corrupción ha costado a las arcas públicas en toda la democracia. Si calculamos esos 24.000 millones… es lo que va a costar en los Presupuestos del Estado la subida de las pensiones. ¿Ustedes creen que alguien va a comprar una casa o un coche en una semana con esta situación? La mejor forma de luchar contra el derrotismo es vender. Los españoles también somos muy senequistas y no somos capaces de destacar con nuestros valores. Los que viajamos fuera de Córdoba oímos que la gente habla bien de nosotros porque están sorprendidos de la capacidad que han tenido los españoles de afrontar medidas para generar empleo. Sin embargo, aquí hablamos mal de lo nuestro. Es muy triste.

-Ha sido especialmente llamativo en su intervención el dato expuesto de que las mujeres autónomas son más empleadoras que los hombres. ¿Hay algún estudie que avale esa afirmación?

-Es un dato oficial de Seguridad Social. En este momento hay más mujeres autónomas que antes de la crisis pero todavía hay menos varones que antes de la crisis. ¿Por qué? La incorporación de la mujer al mundo universitario ha sido importante. La crisis vino a complicar la situación de las carreras profesionales. Esto hizo que muchas personas licenciadas, graduadas o con mucha experiencia tuvieran que crearse su propio empleo en clínicas, despachos, comercios, etc. Esto ha hecho que en los últimos años el 60% de los nuevos autónomos corresponden a mujeres. Cuando la mujer ha emprendido, ha conseguido a la vez garantizar la iniciativa emprendedora, ha logrado estabilizar su actividad mejor que los hombres. En tasa de empleadores las mujeres dan mejores datos que los hombres. El 20% de los autónomos tiene al menos un trabajador y el 24% de las autónomas tiene al menos un trabajador.

-Después de las setenta medidas logradas estos últimos años en negociaciones, ¿dónde encuentran los autónomos más receptividad, en la izquierda o en la derecha?

-Bajo el paraguas de los autónomos hay seis millones de votos. Ningún gobierno que se precie, ningún partido político, puede despreciar esa realidad social en cuanto a votantes. Evidentemente, apostar por los autónomos es apostar por el empleo y por el desarrollo económico y social de una provincia, una comunidad o un país. Tengo que agradecer a todos los partidos su atención hacia las reivindicaciones de los autónomos. Con los tres últimos gobiernos centrales no ha habido problemas en cuanto al compromiso que han tenido con los autónomos. También tengo que decir que con el impulso de Ciudadanos y de todo el Congreso, tras el acuerdo de investidura al que llegaron PP y Cs, se puso en marcha la ley de autónomos. En Andalucía me gustaría tener mayor apoyo a los autónomos por parte de la Junta. No voy a decir que no lo hay, pero con un ejemplo vale. La ley de autónomos aprobada en las Cortes destina a Andalucía este año 165 millones de euros. En los primeros cinco meses del 2018, 30.000 nuevos autónomos se han acogido a la tarifa plana de 50 euros. La Junta está preparando una orden, que vera la luz en pocas fechas, en cuya memoria económica se destinan 11 millones de euros para llegar a 1.300 autónomos. Eso no es suficiente. De las transferencias de las política activas hay que dedicar más dinero porque está demostrado que cuando hay más autónomos Andalucía crea empleo.

-Con el enorme capital humano que tienen los autónomos, ¿no sería el momento de crear un partido y dar el salto definitivo a la política?

-¿Usted cree que la política realmente está para complicarse la vida? (Risas en los asistentes). Si yo en algún momento pensé en dar un salto a la política, después de lo que ha pasado con Cifuentes me echaría atrás porque no llevaría a mi familia a pasar un mal rato. Esto nos debe llevar a todos a reflexionar. En la vida podemos cometer errores, pero no podemos convertir la política en fango. Crear un partido no es lo nuestro. Nuestro ministerio son los autónomos.

-Ha dicho en su conferencia que la economía va por una autopista y la política por un camino al margen. Desde la perspectiva de los autónomos, ¿en qué puede afectarles la sombra de la moción de censura?

-Estoy preocupado porque no sé lo que va a pasar. Tampoco lo que pasará el lunes. Como tampoco sabemos si unas elecciones en octubre ayudarán a clarificar la situación en este país. ¿Creen ustedes que en este momento, con lo que queda todavía de recuperación, con las reformas pendiente que hay por medio, con el desafío catalán, podemos tener una situación política en precario? No veo una salida clara de estabilidad en tan poco espacio de tiempo. Para mí, la única fórmula es hablar y negociar. El país no está para incertidumbres.

-¿En qué medida afecta al colectivo de los autónomos la economía sumergida?

-Cuando uno va a cualquier pueblo de Córdoba a reunirse con los autónomos, no piensen que el problema fundamental que ponen en la mesa es el IVA, la cotizaciones... ¿Saben cuál es el principal asunto? La competencia desleal y la economía sumergida. Por eso he puesto tanto ahínco en la tarifa plana, porque es una herramienta importantísima, un acceso para aflorar la economía sumergida. Cuando a alguien que está trabajando en negro le dices que durante 24 meses va a pagar 50 euros de mensualidad, piensa en darse de alta. Pintores, taxistas, albañiles se quejan bastante y con razón de los otros que hacen su misma actividad y no pagan impuestos. Es un problema extendido, sí. Incluso los farmacéuticos se quejan de que la viagra se está vendiendo sin receta... En España hay 500.000 actividades que cada día se realizan sin pagar impuestos ni cotizaciones. Eso es tan corrupción como las otras formas.