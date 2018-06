«Mi personaje en Looser es opuesto a Soy una pringada»

Es la embajadora de Disney en España desde que en OT –programa en cuya primera edición, la mítica, participó–. Además de los musicales y de sus conciertos, se le puede ver en la serie de Los Javis en Flooxer, Looser.

–No para. Acaba de grabar una serie producida por Los Javis, ‘Looser’...

–Sí. En Flooxer, la plataforma digital de Atresmedia. Looser es una chica que en realidad es Soy una pringada. Ella es la protagonista, porque han hecho una serie sobre su vida de una manera ficcionada. Y a mí me llamaron por ser este icono totalmente opuesto a ella. Ella es la oscuridad y, en cambio, mi personaje, para que se haga una idea, se llama Luz. Hago de una chica happy flower, de hippy… La experiencia ha estado muy bien.

–Pero la música no la descuida...

–No. Justo ahora he acabado el musical Rouge fantastic love, en el Apolo, y estoy dando conciertos con orquesta sinfónica.

–¿Canciones de su disco?

–No. El single lo saqué en el 2015. Son canciones de Disney para un público familiar…

–Que siempre está ahí..

–Sí. Disney me abrió las puertas de ese maravilloso público y de ese hueco que estaba un poquito por llenar. Yo me encuentro muy a gusto y creo que es muy necesario que los padres hagan actividades culturales con sus hijos, algo que les una no solo en casa, el parque o el centro comercial. Que tengan más oferta. Y yo entro dentro de eso.

–Y van creciendo con usted.

–Es que yo he cogido muchas generaciones por Disney. La última, Frozen, han sido un boom. Los niños a mí me llaman Elsa.

–¿Y cómo ha visto el nuevo ‘boom’ de ‘OT’? ¿Siente celitos?

–No, que va. Yo espero que les vaya muy bien y que el formato tenga salud, porque es una oportunidad para gente que la necesita. Pero espero que no lo expriman, como ya pasó. Ya que les han dado una oportunidad, que estos primeros tengan continuidad. Pero ya están haciendo los castings para una segunda hornada... Quemas muy rápido a gente. Si no les das un poco de chance a estos chicos a los que has logrado abrirles una puerta, si no les haces un seguimiento, no les ayudas... Es que son gente muy inexperta, muy joven. Es lo que debería hacerse. Pero no creo que pase.

–Al final, el suyo y este han resultado ser dos ‘OT’ diferentes.

–La sociedad ha cambiado tanto que no se pueden comparar. Nosotros no teníamos redes sociales. En cambio, ellos se han sustentado mucho en internet y en las redes. Han hecho más movimiento fuera del programa, aunque este haya ido muy bien. Sin embargo, el nuestro era todo basado en televisión, lo copamos todo y, al final, se convirtió en un fenómeno social. No se puede comparar: antes de OT 1 no había nada. El que pega primero siempre pega dos veces. Una primera impresión solo la puedes tener una vez. Ha salido otro producto y ya está. Y el nuestro queda para la Historia.

–¿Eran más inocentes?

–Es que no había redes sociales. En cambio ellos han nacido con el móvil en la mano, las fotos, el Instagram... Tienen una sobreinformación y una sobreexposición de todo y ya no les sorprende nada. Por eso han cogido a una gente muy joven: para intentar recuperar esa inocencia que a nosotros nos caracterizó.

–Al Festival de Eurovisión ya ha ido, con Rosa López, y luego lo intentó con Andorra. ¿Volvería?

–Si fuese sin pasar por unos concursos previos, seguramente sí. Porque yo soy cantante, intérprete, artista y un proyecto bonito, bien hecho y que me permita cantar en escenarios internacionales es siempre interesante. Pero pasar por pasos previos, no. Ya no me toca.

–¿Tiene ya demasiada carrera?

–No es por estar en una posición o no, sino porque ya he pasado por ahí; ya lo he vivido.

–¿Algún otro proyecto?

–Me han ofrecido una obra de teatro, pero no musical, sino de texto. Y estoy barajando si es posible o no, por los compromisos que tengo con mi propia productora: el musical que ya estoy escribiendo…