Un herido grave en un accidente en la autovía de Andalucía

Una persona ha resultado herida de gravedad esta mañana, pasadas las 10.00 horas, en un accidente de tráfico, en el punto kilómetrico 406,50 de la autovía de Andalucía a la salida de Córdoba, en dirección a Madrid. El siniestro ha sido una salida de vía, según fuentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil. Un equipo del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) tuvo que acudir al lugar de siniestro para poder sacar del vehículo al conductor que se había quedado atrapado, indicaron fuentes del SEIS.

Estas fuentes han informado de que los agentes han estado más de media hora buscando el vehículo accidentado porque el conductor les llamaba pero no sabía dar referencia exacta de dónde había caído, que era un desnivel importante. Por lo que ha podido saber este diario, hasta que no ha pasado un autocar por la zona y los viajeros han visto el vehículo siniestrado no han podido dar con él. Según la Guardia Civil, el estado del conductor reviste gravedad.