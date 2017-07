Trump bromea con ser la quinta cara del Monte Rushmore

Siempre polémico, el presidente de Estados Unidos Donald Trump suma una nueva muesca en su cinturón mediático, y esta vez a base de una ambigua ironía. "¿Estará algún día Donald Trump en el Monte Rushmore?", fue la provocadora pregunta que le hicieron algunos de los asistentes a un mitin en el estado de Ohio. El presidente se lo tomó a broma: "Si alguna vez respondiera a esa pregunta, aunque fuera totalmente en broma, los medios manipuladores de este país dirían: '[Trump] cree que debería estar en el Monte Rushmore'. Así que no voy a contestar".

Sin embargo, a continuación añade: "Lo van a decir de todas formas, ya veréis mañana: 'Trump cree que debería estar en el Monte Rushmore', ¿no es terrible?", según se puede ver en un vídeo colgado en el Facebook de la NCB. Solo Trump sabe dónde acababa la broma, pero las redes sociales no han dudado en responderle, por si acaso:

Donald Trump in Ohio said he deserves to be on Mount Rushmore. Here you go @realDonaldTrump pic.twitter.com/jHLU0ZkBWX