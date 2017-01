Un pedido de comida a domicilio para conseguir antigripales

Una persona hace un pedido de comida a domicilio a través de su aplicación móvil en Belfast (Irlanda del norte). Hasta aquí, nada extraño. Lo curioso es que, en el apartado de "añadir comentarios", pide que, de camino a casa, el repartidor le compre antigripales, porque está "terriblemente enfermo".

E incluso añade que solo hace el pedido de comida, realizado el pasado día 30 y marcado para entregar 'ASAP' ('as soon as possible', es decir, lo antes posible) para conseguir los antigripales.

El propio restaurante, Feelys chippy, ha sido el que ha colgado la extraña petición en Facebook, con el jocoso añadido de "Nos encanta ver que nuestros clientes hacen uso de la sección de 'añadir comentarios'. Sobran las palabras", obteniendo más de 10.000 'me gusta' y siendo compartida más de 2.900 veces.

Finalmente, tal y como se ha encargado de difundir el propio restaurante a través de Facebook también, la persona consiguió sus pastillas, junto con los mejores deseos del establecimiento de que se recuperara pronto. Y también, claro está, el añadido publicitario: "Solo el mejor servicio aquí, en Feeleys".