Muere la socialista Carme Chacón

Carme Chacón, exministra socialista de Defensa y Vivienda, ha sido localizada muerta en su domicilio donde varios amigos han acudido después de que su familia no pudiera contactarla desde anoche. Tenía 46 años.

Diputada en el Congreso desde el 2000, salvo un paréntesis de algo más de un año para impartir clases en Miami, Chacón subió el escalafón socialista de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero. En el 2007 el entonces presidente del Gobierno la nombró titular de Vivienda, y un año más tarde la convirtió en la primera mujer española al frente del Ministerio de Defensa.

Al anunciar Zapatero su retirada, en el 2011, Chacón desistió en última instancia de pugnar por la candidatura a la Moncloa con el entonces vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. La batalla definitiva con el veterano dirigente socialista la libraría meses después, en el congreso federal que el PSOE celebró en Sevilla para elegir al nuevo secretario general. Pese a contar con el apoyo de destacados barones socialistas y líderes emergentes como la andaluza Susana Díaz, Chacón perdió por 22 votos ante Rubalcaba.

En el 2014, tras la debacle socialista en las elecciones europeas, Rubalcaba presentó la dimisión y el PSOE celebró primarias para elegir, de nuevo, al secretario general. Chacón se pasó unas semanas deshojando la margarita, hasta que al final anunció por carta que no se postularía: “No contribuiré a la ceremonia de la confusión”.

Tras ser cabeza de lista del PSC por tercera vez en las elecciones generales del 20-D, tras las cuáles renunció a volver a presentarse en las del 26-J.

La noticia ha conmocionado al mundo de la política, en general, y al socialismo en particular. "Lamentablemente tengo que confirmar la noticia de la muerte de Carme Chacón. Golpeado por la emoción, nuestro pensamiento está con su familia", ha tuiteado Miquel Iceta, líder del PSC.

Lamentablement he de confirmar la notícia de la mort de Carme Chacón. Colpit per l'emoció el nostre pensament està amb la seva família — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 9 de abril de 2017

Antonio Balmón, alcalde de Cornellà, estaba conmocionado al saber la noticia. "Todos sabíamos que sufría del corazón, pero no me lo esperaba. La vi en el acto de presentación de la candidatura de Susana Díaz en Madrid y estaba fantástica, muy tranquila, empezaba a gozar de su vida. No pensaba volver a la polítca y había recuperado a su hijo", ha explicado.