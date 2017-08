Juana Rivas: «No estoy haciendo nada fuera de la ley»

«Estoy huida, pero no siento que esté haciendo nada fuera de la ley. Pues la ley es lo que se ha saltado a la torera desde la primera jueza». Juana Rivas reapareció ayer vía misiva para agradecer las muestras de apoyo recibidas en su lucha para no devolver a sus dos niños a un padre maltratador y justificar su desaparición: «No es un desafío, sino la única forma que he encontrado a mi alcance como madre para proteger las joyas más preciadas de mi vida». Esta madre de Maracena (Granada) ha querido recordar que «aquí lo importante son mis hijos, que están en peligro por errores judiciales», por lo que ha reclamado a los jueces que «encaminen este proceso hacia la cordura y la coherencia» y que se pongan en su lugar. El Tribunal Constitucional es ya la única esperanza que le queda, y tiene previsto analizar su recurso de amparo esta misma semana.

La carta de Rivas fue leída en una concentración de Granada por una amiga que se limitó a explicar que el texto le llegó por terceras personas, dado que la mujer se encuentra en paradero desconocido desde el pasado 26 de julio, fecha en la que debía devolver a los niños. Por este motivo la Policía tiene orden de buscarla y detenerla para presentarla ante el juez y que declare por la denuncia de su expareja, Francesco Arcuri, ante una supuesta sustracción de los menores.

Junto a Granada, en otras 15 ciudades españolas como Córdoba, Málaga, Barcelona, Lanzarote, Pamplona, Valencia o Sevilla, decenas de personas se solidarizaron con Juana portando carteles con los lemas ‘Juana está conmigo’, ‘Los hijos de Juana están en peligro’ y, sobre todo, ‘Un maltratador no es un buen padre’. Las plataformas convocantes quisieron poner el foco así en que el de Rivas es un caso de violencia de género, porque Arcuri fue condenado en el 2009 a tres meses de prisión por lesiones en el ámbito doméstico. Así lo dejó claro la representante del Foro contra la Violencia de Género de Tenerife, Ángela Martín, quien instó a las instituciones a aprovechar esta «primera oportunidad» para que «el pacto de Estado contra la violencia machista no quede en papel mojado y no se ponga en juego la protección de los menores». En Madrid, asociaciones feministas entregaron un escrito en el Ministerio de Justicia reclamando que «jueces y fiscales protejan a los menores de sus padres maltratadores».

Sin embargo, las asociaciones a favor de la custodia compartida criticaron que se trate de «presionar» a la justicia con estas concentraciones. En Granada una decena de manifestantes protagonizaron su particular guerra de pancartas portando carteles donde se podía leer ‘Amor de padre’, lo que obligó a la intervención policial para desalojarlos.

Errores judiciales / Al igual que la carta, la directora del Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, ha destacado los «errores judiciales» que han llevado a la desaparición de Rivas, confiando no obstante en que «se reconduzca a la cordura todo esto» y el TC responda «con urgencia» a la petición de amparo solicitada por Juana para suspender de manera cautelar la entrega de los niños. Asimismo, ha reprochado el parón en la traducción de la denuncia por maltrato que Rivas presentó en julio del 2016, dado que no fue hasta el pasado 3 de agosto que el juzgado la remitió al Ministerio de Justicia para que sea enviada a Italia, según han confirmado este lunes fuentes judiciales.

En la misiva de Juana Rivas también se hace hincapié en que los informes psicológicos de parte que apreciaron «riesgo irreparable» en que los niños volvieran con el padre no se tuvieron en cuenta, y en cambio se aceptó la valoración que hizo una «psicóloga sin colegiar y no habilitada».

arcuri ESTUDIA QUERERLLARSE / Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas, estudia presentar una querella contra el Ayuntamiento de Maracena (Granada) y su alcalde, Noel López, y aprecia presiones «inadmisibles».

El abogado de Arcuri, Adolfo Alonso, explicó a Efe que «a la vista de todo lo que está pasando» están estudiando presentar una querella contra el alcalde de Maracena y «otras personas del Ayuntamiento» del municipio en el que fijó su residencia Rivas en el año 2016, cuando abandonó Italia.

Alonso consideró que, sin un texto aún redactado, plantea formalizar la querella para que se investiguen las actuaciones del Consistorio al considerar que se están generando unos niveles de «presión mediática» que tienen «claramente identificado» como foco al Ayuntamiento.

Por su parte, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) ha exigido a los representantes políticos respeto a las resoluciones judiciales de la causa que afecta a Juana Rivas. Así, este coletivo de jueces ha calificado de desmoralizador que se vean forzados a pedir respeto a quienes «desempeñan puestos de responsabilidad política» y a los encargados de aprobar las leyes y ratificar los convenios que este colectivo hace después cumplir.

Córdoba también se concentró en favor de Juana

La plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres se unió ayer a la convocatoria frente a la puerta de los juzgados en la avenida Conde de Vallellano. En el manifiesto que leyeron, la plataforma exigía que «se suspenda de forma inmediata la orden judicial que obliga a Juana a entregar a sus hijos a un maltratador». «Pedimos a los tribunales que protejan a los hijos de Juana». A la concentración se sumaron miembros de la ciudadanía y autoridades, como la concejala Amparo Pernichi.