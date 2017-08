El cónsul pide perdón y ve desproporción en su cese «fulminante»

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Es totalmente inaceptable que un ex-alto cargo catalán (además, con apellidos catalanes) tenga la osadía de decir en público que en España no hay libertad de expresión, cuando el president de la Generalitat destituye por la vía rápida a consellers y otros cargos que no piensen como él. ¿Y eso, ahora, cómo se come?...